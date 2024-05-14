"مكاتب الاستقدام" تعقد ورشة للتوعية بجرائم الاتجار بالبشر

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ولفت الفاعوري خلال ورشة عمل عن "الاتجار بالبشر والعمل الجبري" عقدت في مقر النقابة، إلى ضرورة الشراكة والتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية من خلال ورشات العمل والمؤتمرات للوقوف على كل ما هو جديد في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التوعية للزملاء أصحاب المكاتب والعاملين في القطاع حتى يكونوا على معرفة كاملة بالإجراءات والقوانين التي تحارب الاتجار بالبشر.وأشرف على عقد الورشة قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للبحث الجنائي في مديرية الأمن العام الرائد محمد خليفات، والذي قدم شرحا تفصيليا عن المخاطر التي من الممكن أن تؤدي إلى شبهات الاتجار بالبشر، حيث تمت الإجابة على جميع استفسارات الحاضرين وتقديم بعض المقترحات التي وعد خليفات بدراستها للحد من وقوع أي شبهة للاتجار بالبشر.وأبدى خليفات اهتمامه بالمستوى التوعوي الذي وصل إليه أصحاب المكاتب والعاملين بالقطاع، موضحا أن أهمية التوعية تندرج في منع جريمة الاتجار بالبشر وتجنب وقوعها والابتعاد عن أية ممارسات قد تؤدي إلى شبهة الاتجار بالبشر.وأشاد الفاعوري بدور مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالبشر، موضحا أن مديرية الأمن العام تسخر كل إمكانياتها لمنع الجريمة وتحقيق والأمن للمواطنين.