"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

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وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والمنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحصول الجميع على الرعاية الصحية المتماثلة.ويلتزم المركز والمنظمة بتوقيع هذه المذكرة بتعزيز التعاون وتوطيده عبر تبادل المعرفة وإجراء أبحاث مشتركة، والتشاور في خطط الصحة العامة المتعلقة بمهام الجهتين. وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية رائدة في إيجاد حلول مبتكرة في مجالي الصحة والهجرة.وشملت المذكرة مبادرات لمشاريع تركز على الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، وتعزيز نظم مراقبة الأمراض السارية، والخدمات الاستشارية لاستراتيجيات الصحة العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة.وصرح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة، الأستاذ الدكتور محمد اليحيى، بأن هذا التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يدل على إحراز تقدم كبير في جهود المركز المتواصلة لتعزيز الصحة العامة.وقال اليحيى إن "رؤيتنا المشتركة تتمثل في إرساء أسس أقوى لمستقبل أكثر صحة وأمانا لأمتنا".وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، تيما كرت، من جهتها، إن تبني هذه الجهود التعاونية يستند إلى التزام المنظمة الدولية للهجرة بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.وأضافت كرت أنه "وبالعمل جنبا إلى جنب مع المركز، فإننا نهدف إلى تعزيز قدرة الكوادر الصحية، وضمان حصولهم على المهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفعالة الى كل من المهاجرين والمجتمعات المحلية".