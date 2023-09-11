الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم

"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم
"مكافحة الأوبئة" والمنظمة الدولية للهجرة يوقعان مذكرة تفاهم
وقع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والمنظمة الدولية للهجرة، الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز أنظمة الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية للمهاجرين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وحصول الجميع على الرعاية الصحية المتماثلة.اضافة اعلان
ويلتزم المركز والمنظمة بتوقيع هذه المذكرة بتعزيز التعاون وتوطيده عبر تبادل المعرفة وإجراء أبحاث مشتركة، والتشاور في خطط الصحة العامة المتعلقة بمهام الجهتين. وستكون هذه الشراكة الاستراتيجية رائدة في إيجاد حلول مبتكرة في مجالي الصحة والهجرة.
وشملت المذكرة مبادرات لمشاريع تركز على الاستجابة لحالات طوارئ الصحة العامة، وتعزيز نظم مراقبة الأمراض السارية، والخدمات الاستشارية لاستراتيجيات الصحة العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة.
وصرح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة، الأستاذ الدكتور محمد اليحيى، بأن هذا التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة يدل على إحراز تقدم كبير في جهود المركز المتواصلة لتعزيز الصحة العامة.
وقال اليحيى إن "رؤيتنا المشتركة تتمثل في إرساء أسس أقوى لمستقبل أكثر صحة وأمانا لأمتنا".
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن، تيما كرت، من جهتها، إن تبني هذه الجهود التعاونية يستند إلى التزام المنظمة الدولية للهجرة بتعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.
وأضافت كرت أنه "وبالعمل جنبا إلى جنب مع المركز، فإننا نهدف إلى تعزيز قدرة الكوادر الصحية، وضمان حصولهم على المهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الفعالة الى كل من المهاجرين والمجتمعات المحلية".
1694360531162573800

"الضمان": حملة تفتيشية على المدارس الخاصة منذ16 ساعة

200 شجرة زيتون بلدي في سدّات العامرية

200 شجرة زيتون بلدي في سدّات العامرية منذ22 ساعة

يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس اللجنة العليا للامتحانات يوم الأحد القادم

"الغد" تنشر أسماء أوائل امتحان الشامل 10 أيلول 2023

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات

الأمانة تطلق المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

بدء صرف مستحقات القائمين على المراقبة والتصحيح بالتوجيهي غدا

منذ1 ساعة
بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

بدء تطبيق قانون السير المعدل غدا بعقوبات مغلظة لحفظ الأرواح

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-10 at 1.13.02 PM

وفد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية يزور مستشفى المقاصد

منذ4 ساعة
1694360484262572100

تنفيذ تمرين "درب الأمان 3" للوقوف على استعداد المؤسسات للتعامل مع الزلازل

منذ15 ساعة
1694360711772594100

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يعزز الدعوات لحض الطلبة وكبار السن على ارتداء الكمامات

منذ16 ساعة
IMG-20220427-WA0069

الأميرة بسمة بنت علي: المنطقة تواجه تحديات بيئية كبيرة

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ17 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 