مكافحة الإرهاب والمخدرات: دور الجهات الأمنية في حماية المجتمع

د. هاني الضمور

اضافة اعلان

في مواجهة التحديات الكبرى التي تهدد أمننا القومي، يتصدر الإرهاب والمخدرات قائمة المخاطر التي تعصف بمجتمعاتنا. هؤلاء خفافيش الظلام، والمتربصون من الداخل والخارج، وضعاف النفوس المريضة والجهلة، يسعون لهدم الاستقرار وزعزعة الأمن، ما يجعل من التصدي لهم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.تعمل الجهات الأمنية بجد وإخلاص لمواجهة هذه التهديدات، مستخدمة كافة الوسائل الحديثة والتقنيات المتطورة لتتبع ورصد وتحليل الأنشطة الإرهابية وشبكات المخدرات. الجهود الأمنية لا تقتصر على العمل الاستخباراتي فقط، بل تشمل أيضاً التعاون الدولي والتنسيق مع وكالات الأمن العالمية لضمان التصدي الفعال لهذه الآفات.لكن لا يمكن تحقيق النجاح دون دعم المجتمع وتعاونه. التوعية بمخاطر الإرهاب والمخدرات تعتبر خطوة أساسية في هذا الاتجاه، إذ يتوجب على الجميع من مؤسسات تعليمية ودينية وإعلامية العمل جنباً إلى جنب لنشر الوعي وتعزيز القيم التي تحصن الأفراد ضد الانجراف نحو هذه المسارات المدمرة.الأسر تلعب دوراً محورياً في توجيه أبنائها وحمايتهم من التأثيرات السلبية. الحوار المفتوح والمستمر بين الأهل والأبناء يمكن أن يكون سلاحاً فعالاً في الكشف المبكر عن أي ميول نحو التطرف أو تعاطي المخدرات.المسؤولية هنا مشتركة، كل فرد في المجتمع يقف على ثغرة من ثغرات الوطن، ومسؤوليتنا جميعاً حماية هذه الثغرات من أي اختراق. يجب أن نقف صفاً واحداً، متحدين، لنمنع العابثين وأصحاب الأجندات السوداء من تحقيق أهدافهم. المتربصون من الداخل والخارج وضعاف النفوس المريضة والجهلة يسعون للنيل من وحدة المجتمع وتماسكه، لذا فإن التصدي لهم واجب وطني لا يقل أهمية عن أي معركة أخرى.الوطن أمانة في أعناقنا، وحمايته واجب يتطلب منا اليقظة والتكاتف. بتضافر جهود الجهات الأمنية مع وعي المجتمع، نستطيع أن نصنع حصناً منيعاً أمام الإرهاب والمخدرات، ونضمن مستقبلاً آمناً لأجيالنا القادمة. نحن جميعاً على ثغرة من ثغرات الوطن، ومسؤوليتنا حماية هذه الثغرات والذود عن وطننا بكل ما نملك من قوة وإرادة.