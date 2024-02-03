"ملتقى التعليم": تغيير جذري في المنظومة التربوية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية

اضافة اعلان

انطلقت أمس فعاليات الملتقى الوطني الخاص بالتعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني بعنوان “منظومة التعليم في الأردن: واقع وتطلعات”، الذي تنظمه مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية بالشراكة الإستراتيجية مع الجامعة الأردنية.وقال رئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران إن المنظومة التعليمية يجب أن تتوجه نحو التعلم المدمج، الذي يدمج التعلم الإلكتروني بالتعلم الوجاهي، وإعادة هيكلة التعليم للانتقال لبناء الفكر الخلاق والذكاء، مضيفًا أن هذا يتطلب تدريب المدرسين، عبر استخدام الوسائط المبرمجة، والكم الهائل من البيانات، ومنصة تعليمية مؤهلة، لتعليم متزامن وغير متزامن، ما يسهم في التعلم عن بعد، والتعلم مدى الحياة.وقال بدران خلال رعايته الملتقى إنه “لا بد من تغيير جذري في منظومتنا التعليمية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية، تنمي التساؤل والاستقصاء والتحليل الاستنتاجي”، مضيفًا إلى أننا نريد تعليما يواكب التطور المعرفي العالمي ضمن أنماط تعليمية تتجاوز، القديم التقليدي من تلقين، بحيث يتغير دور المعلم من ملقن إلى ميسر لتحفيز المتعلمين، يشارك معهم في بناء المعرفة من المعلومات وبنوك البيانات، لإغلاق الفجوة بين من يعرف ومن لا يعرف”.وقال بدران “لا بد من تغيير جذري في منظومتنا التعليمية لتأمين عقلية أكثر ديناميكية، تنمي التساؤل والاستقصاء والتحليل الاستنتاجي: التعلم كيف أتعلم؟ التعلم كيف أفكر وأخطط وأجرب وأستنتج؟ وكيف أنمي مهاراتي؟ وكيف أبدع وأبتكر؟ لتحقيق أعمدة اليونسكو الأربعة الرئيسة للتعليم في القرن الحادي والعشرين كما وضعتها لجنة جاك ديلور: أتعلم لأكون، أتعلم لأعرف، أتعلم لأعمل، وأتعلم كيف أعيش مع الآخرين”.من جهته ، قال رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات إن حياة الإنسان وعقله أكبر بكثير من الكتاب، وإنه بحاجة إلى مناهج أكبر وأهم من هذا الكتاب أو ذاك، إذ لم يعد معدل الذكاء المقياس لتفسير الفرق بين أفضل وأسوأ طالب في الصف، وربما بات الطالب في المدرسة والجامعة بحاجة للتعلم من منظور تحفيزي ونفسي.وأكد عبيدات ضرورة تنشئة جيل من المعلمين الملهمين، والاهتمام بالعلوم الإنسانية، متسائلا عن الحكمة من إحداث تغيير في المناهج، يعمل على إيجاد مسار لدراسة العلوم الطبية والحياتية مثلا، دون عناية باللغة العربية والرياضيات، معتبرا إياه تغييرا غير منطقي.ولفت عبيدات إلى أن عدم المساواة في مدارسنا، وفي جامعاتنا أحيانا، داء آخر لا بد من إيجاد دواء له، داء سيؤدي إلى تفاوت خطير في بناء التفكير بين طالب وآخر، مضيفا أن الفقر والتهميش علة أخرى تواجه التعليم.ويرى عبيدات أن ما ينطبق على التعليم في المدارس، هو ذاته ما ينطبق على التعليم في الجامعات، إذ إن إصلاح نظام التعليم لا بد وأن يفضي إلى تناسب أفضل مع الصناعة والمجتمع الحديث، مبينا كذلك أنه لا بد من التفكير في المستقبل، الذي قد لا يكون بعيدا عنا اليوم.ودعا لضرورة استلهام الدروس والعبر مما نشهده اليوم على أرض غزة وصمود أهلها، والإيمان المطلق بصلابة الإنسان وقوته، وجمال العزة.من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج د. محي الدين توق، إن المركز مستمر في عمليات تطوير المناهج لكافة المراحل المدرسية.وأضاف بأن هناك تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز مديريات التعليم وتطويرها، موضحا أن تدريب المعلمين لا يقع ضمن اختصاص المركز الوطني لتطوير المناهج، وأن هذه المهمة مُناطة بوزارة التربية والتعليم.وبين أن امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2026 سيتم عبر بنك للأسئلة، وأنه يجتاز عدة مراحل من القياس والتقييم قبل اعتماده.بدوره، قال أمين عام اتحاد الجامعات العربية د. عمرو عزت سلامة إن هناك اختلافا كبيرا في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، وإن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1 % من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.وقدم سلامة إيجازا حول دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأهمية العمل على ربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني.وأضاف سلامة بأن العالم اليوم يعيش عصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللتين تعتمدان على الذكاء الصناعي، وتكنولوجيا النانو وتحليل البيانات الضخمة، وأن 50 % من الوظائف التقليدية ستختفي في الأعوام القادمة، بينما ستظهر وظائف وفرص عمل جديدة للشباب تعتمد على الريادة والابتكار والإبداع، وأن الجامعات تتجه إلى تغيير طرق التدريس من خلال مواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية وتوظيفها في الممارسات التعليمية، وإكساب المعلمين المهارات المطلوبة.وبيّن سلامة عددا من المشاريع التي يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية، كما مشروع معامل التأثير العربي، ومشروع وتطوير الدوريات العربية، ومشروع الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي، موضحا بأن الاتحاد يضم في عضويته ما يقارب 450 جامعة عربية، وأن خطته الإستراتيجية للأعوام 2019-2032، تركز على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالتعليم الشامل والمنصف، ومواكبة المستجدات وتحقيق المعايير العالمية في التعليم العالي ومخرجاته.وناقش المؤتمر في عدة جلسات أوراق بحثية تتضمن محاور علمية حول منظومة التعليم في الأردن، أولها “منظومة التعليم إلى أين”، يقدمها نائب رئيس الجامعة الأردنية للشؤون الإدارية والمالية د. زياد حوامدة، وشارك فيها وزير التربية والتعليم الأسبق د. إبراهيم بدران والوزير الأسبق رضا الخوالدة والعين محاسن الجاغوب ونقيب المعلمين الأسبق العين د. مصطفى الرواشدة.وقدم المحاضرون إضاءات تربوية من القطاعين العام والخاص على مهارات السوق والمناهج والتعلم الرقمي، أدارها عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية د. محمد صايل الزيود، شارك فيها موسى الساكت ود. شيرين حامد ود.إيهاب أبو دية.وناقشت الجلسة الثالثة التحديات المالية والتعليمية للجامعات الأردنية قدمتها نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الإنسانية والعلاقات والشراكات الدولية د. ناهد عميش، وشارك فيها د.بسام محاسنة والدكتور فراس الهناندة والنائب بلال المومني.إضافة إلى إستراتيجية هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، قدمها مساعد مدير هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للخدمات المساندة عون النهار.وشارك في المؤتمر اتحاد الجامعات العربية والجامعة الأردنية راعيا استراتيجيا، وجامعات الهاشمية، اليرموك، الطفيلة التقنية ومؤتة، عجلون الوطنية، العلوم والتكنولوجيا، البترا، الزيتونة وفيلادلفيا، ومؤسستا التدريب المهني والوطنية للتشغيل والتدريب وصندوق حياة للتعليم،وجو وبايونير أكاديمي.