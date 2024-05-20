 
الإثنين 20 أيار 2024
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منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي ينطلق غدا

إعلانات الصحف-06
منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي ينطلق غدا

تنظيم وزارة الاتصال الحكومي منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي في الحادي والعشرين إلى الثاني والعشرين من الشهر الحالي في العاصمة عمان، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

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وقال أمين عام الوزارة زيد النوايسة خلال إيجاز صحفي عقد في الوزارة اليوم الأحد، بحضور مديري الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، إن عقد المنتدى يأتي في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش، ويتزامن مع الاحتفالات بالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة.


وبين أن المنتدى جاء تأكيدا للدور التاريخي الفاعل للأردن في المنطقة خلال ما يزيد على مئة عام، وتقديرا لدور الإعلام في صناعة المشهد الأردني، وأهميته في دعم الأدوار التي قام بها جلالة الملك خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.


وأشار النوايسة إلى مشاركة ثلة من القيادات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية في المنتدى، بهدف تعزيز الحوار والتبادل الفكري بين الإعلاميين، ومناقشة القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربي، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي، لافتا إلى استضافة المنتدى لمجموعة من القيادات الإعلامية العربية الذين يشكلون جزءا من المشهد الإعلامي العربي، إذ سيتواجد وزراء إعلام عرب، ومدراء محطات فضائية عربية وعالمية، ورؤساء تحرير صحف عربية.


واستعرض النوايسة جلسات المنتدى الثماني، والتي يشارك فيها أكثر من ثلاثين متحدثا أردنيا وعربيا وعالميا على مدار يومين، لمناقشة موضوعات تتعلق بالتحديات التي يشهدها الإعلام والاتصال، في ظل التطور التكنولوجي والرقمي.
وجاءت عناوين الجلسات – بحسب النوايسة- على النحو الآتي: الإعلام وصناعة القرار في العالم، والزمن الرقمي من منظور ثقافي وإعلامي، والإعلام وتحديات الرقمنة، ومن التواصل الاجتماعي إلى التواصل التفاعلي، والإعلام في زمن الأزمات، والتربية الإعلامية والمعلوماتية في الفضاء الرقمي- تجارب وممارسات-، والصحافة الرقمية والتحول الرقمي، والإعلام والرقمنة المتخصصة.


ولفت إلى أن هناك معرضا سيقام على هامش المنتدى، وسيشارك فيه العديد من القنوات العربية والمحلية والشركات الريادية في التحول الرقمي للإعلام.


وأشار النوايسة إلى أن الوزارة ستعلن عن أية مستجدات حول المنتدى والتغطية الإعلامية له، من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.


واختتم أمين عام الوزارة الإيجاز بتوجيه الشكر للجهات الراعية والشريكة التي تسهم مع الوزارة في أعمال المنتدى؛ انطلاقا من جهودها الوطنية في إبراز الإنجاز الأردني وتقديمه إلى العالم بصورة حضارية، مثنيا على دور المؤسسات والجهات الإعلامية التي تعد شريكا رئيسا للوزارة في إبراز نشاطاتها وفعالياتها.

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