الثلاثاء 29 آب 2023
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منح دراسية تصل لـ 50% من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

الأكاديمية الملكية لفنون الطهي
الأكاديمية الملكية لفنون الطهي
أعلنت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي عن فتح باب القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول القادم لعام 2023/2024 لبرامجها الدراسية: البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب، والدبلوم في فنون الطهي، كما أعلنت عن توفير منح دراسية تنافسية للمتقدمين على برامجها تصل لغاية 50 بالمئة.اضافة اعلان
ووفقا لبيان الأكاديمية، اليوم الثلاثاء، توفر هذه المنح للطلبة من مختلف محافظات المملكة الفرصة للدراسة في الأكاديمية، لتأهيلهم للعمل في المجال الفندقي والسياحي بالمستقبل، حيث تصل نسبة المنح لمتقدمي برنامج البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب لغاية 30 بالمئة حسب معدل الطالب بالتوجيهي أو ما يعادله من البرامج الدولية، ولغاية 50 بالمئة على برنامج الدبلوم في فنون الطهي لمدة سنتين، ولغاية 20 بالمئة على برنامج الدبلوم في فنون الطهي لمدة سنة واحدة.
وتتلخص شروط التنافس على المنح في أن يكون المتقدم أردني الجنسية وناجحا في الثانوية العامة ومستوفيا لشروط القبول في البرنامج الذي يرغب بالدراسة فيه، مع إتاحة المجال للطلبة من أبناء الأردنيات للتقدم إلى المنح، من خلال التنافس على المنح الجزئية التي تصل لغاية 25 بالمئة، علما أن التقديم والتسجيل يكون في مبنى الأكاديمية من يوم الأحد الى الخميس بين الساعة 9 صباحاً والـ 4 عصراً.
ويذكر أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي كلية جامعية تقنية تأسست في العام 2008، كإحدى مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وتعد الأكاديمية عضوا معتمدا في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، علماً بأنها تمنح حالياً درجتي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب والدبلوم في فنون الطهي.
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