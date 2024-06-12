 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منح دراسية للأردنيين مقدمة من حكومة كازاخستان

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كازاخستان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن منح دراسية مقدمة من حكومة كازاخستان في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 2024-2025 اضافة اعلان

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة كازاخستان منحاً دراسية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).
شروط التقديم:
        حصول طلبة الدراسات العليا على امتحان IELTS بعلامة لا تقل عن (5.5) او امتحان TOEFL بعلامة لا تقل عن (46).

آلية التقديم:
بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلب في إحدى الجامعات الكازاخية المشاركة في المنح الدراسية الدخول إلى  الرابط الالكتروني التالي:      


علماً بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة:

- Karaganda Technical University
- Satbayev University
- L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)

ملاحظات:

* الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024. 
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
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