منح دراسية للأردنيين مقدمة من حكومة كازاخستان

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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم حكومة كازاخستان منحاً دراسية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي تخصصات مختلفة للعام الجامعي 2024-2025 بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية، راتب شهري).شروط التقديم:حصول طلبة الدراسات العليا على امتحان IELTS بعلامة لا تقل عن (5.5) او امتحان TOEFL بعلامة لا تقل عن (46).آلية التقديم:بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح ولمعرفة مزيد من المعلومات وتقديم الطلب في إحدى الجامعات الكازاخية المشاركة في المنح الدراسية الدخول إلى الرابط الالكتروني التالي:علماً بأن الجامعات الكازاخية المعترف بها لدى الوزارة:- Karaganda Technical University- Satbayev University- L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU)ملاحظات:* الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو تاريخ 30-6-2024.* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.