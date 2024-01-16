منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية (رابط)

تشمل المنحة الدراسية:
(تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، التأمين الصحي، تذكرة طيران لمرة واحدة ذهاباً واياباً).
آلية التقديم: يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الإلكتروني التالي: https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr لتعبئة الطلب والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة والجامعات وشروط القبول والتسجيل.
فترة تقديم الطلبات: تبدأ من تاريخ 10-1-2024 وتنتهي بتاريخ 20-2-2024.
ملاحظات:
• يشترط أن يكون عمر الطالب للبكالوريوس (أقل من 21 عاماً)، الماجستير (أقل من (30) عاماً)، والدكتوراه (أقل من (35) عاماً).
• الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (90%) للراغبين بالالتحاق في تخصصي "الطب البشري وطب الاسنان، و(80%) في تخصصات الهندسة.
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 مع ضرورة التقيد بالجامعات التركية المعترف بها لدى الوزارة المدرجة على الرابط التالي: