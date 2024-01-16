الثلاثاء 16 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية (رابط)

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منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية (رابط)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منح دراسية مقدمة من الحكومة التركية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) وفي تخصصات مختلفة، حيث سيتم توزيع الطلبة الحاصلين على هذه المنح على الجامعات الحكومية والخاصة بناءً على معايير ونظام مفاضلة بالإضافة إلى المقابلة التي سيخضع لها الطالب من قبل اللجنة التركية المختصة.اضافة اعلان
 تشمل المنحة الدراسية: 
(تغطية الرسوم الدراسية بما فيها السنة التحضيرية، السكن، راتب شهري، التأمين الصحي، تذكرة طيران لمرة واحدة ذهاباً واياباً).

 آلية التقديم: يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الإلكتروني التالي:  https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr لتعبئة الطلب والاطلاع على مزيد من المعلومات حول المنح والتخصصات المتاحة  والجامعات وشروط القبول والتسجيل. 
 فترة تقديم الطلبات: تبدأ من تاريخ 10-1-2024 وتنتهي بتاريخ 20-2-2024.
ملاحظات:  
• يشترط أن يكون عمر الطالب للبكالوريوس (أقل من 21 عاماً)، الماجستير (أقل من (30) عاماً)، والدكتوراه (أقل من (35) عاماً).
• الحد الأدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (90%) للراغبين بالالتحاق في تخصصي "الطب البشري وطب الاسنان، و(80%) في تخصصات الهندسة.
• يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 مع ضرورة التقيد بالجامعات التركية المعترف بها لدى الوزارة المدرجة على الرابط التالي:
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