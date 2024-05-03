الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منخفض جوي مصحوب بأمطار يؤثر بالمملكة الأثنين

منخفض جوي جديد
منخفض جوي جديد
يتأثر الأردن بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، سيبدأ مع ساعات فجر وصباح يوم الاثنين المقبل، وفق آخر التحديثات والبيانات المستلمة لدينا في مركز "طقس العرب".اضافة اعلان

وتشير التوقعات إلى أن المنخفض الجوي المتوقع سيترافق بانخفاض واضح على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة لمثل هذه الوقت من السنة بحدود 7-9 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس بارد نسبياً خلال ساعات النهار وبارد ليلاً، الأمر الذي يستدعي ارتداء ملابس دافئة.

كما يترافق بهطول زخات من الأمطار في عدة مناطق خاصة في شمال ووسط المملكة، قد تشمل أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وقد تصحب هذه الأمطار بالبرق والرعد أحياناً.

وتكون الرياح المصاحبة للمنخفض الجوي معتدلة إلى نشطة السرعة، تترافق بهبات قوية أحياناً، الأمر الذي قد يعمل على إثارة الغبار والأتربة على الطرق الصحراوية
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