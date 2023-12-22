الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

منخفض جوي يحمل أمطارا ورياحا للأردن

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 تشير آخر التحديثات والبيانات إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي، تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية الخاص بمركز طقس العرب.اضافة اعلان

وقال الموقع، إن المنخفض يعد اعتياديًا، يبدأ ليلة الجمعة على السبت، ويستمر يومي السبت والأحد، يترافق بأمطار تكون غزيرة أحياناً خاصة في شمال المملكة.

**تالياً توضيح بعض خصائص المنخفض الجوي:

-كميات الأمطار المتوقعة تتراوح ما بين 5 إلى 50 ملم.

-سرعة الرياح قد تصل بعض هباتها إلى 65 كم/ساعة.

-المناطق المتأثرة المناطق الشمالية بالدرجة الأولى يليها المناطق الوسطى بالإضافة لأجزاء من جنوب وشرق المملكة.

-مدة التأثير المتوقعة تصل إلى 45 ساعة.

-درجات الحرارة العظمى والصغرى تتراوح ما بين 5 إلى 14 درجة مئوية.

-لا يوجد فرص لهطول الثلوج.
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