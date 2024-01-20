السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي


معان-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى قبيلة الحويطات عامة وعشيرة الجازي خاصة، بوفاة المرحوم الشيخ صالح عفاش الجازي (أبو شايش).

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في لواء الحسينية بمحافظة معان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعشيرة الجازي وعموم قبيلة الحويطات، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

اضافة اعلان





share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حزب تقدُّم ينظم ورشة حوارية حول "تمكين المرأة في العمل السياسي"

حزب تقدُّم ينظم ورشة حوارية حول "تمكين المرأة في العمل السياسي"

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-20 at 5.42.56 PM

العيسوي يلتقي اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

منذ3 ساعة
شعار حزب الميثاق الوطني

الميثاق باجتماعه ٤٤ يشكل لجنة للتحضير للانتخابات ويصدر بيانه الاسبوعي

منذ3 ساعة
عزم

حرب "عزم" يعقد مؤتمره التأسيسي

منذ3 ساعة
536164_5_1705748318

صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-20 at 1.41.19 PM

العموش عن معاهدة السلام: حساب المصالح والسياسة يطغيان على التحليل القانوني

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

الحرب تدخل منحنى جديدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا أكثر؟

نادر رنتيسي |اليوم

الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

خالد دلال |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |منذ 16 دقيقة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 