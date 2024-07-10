 
الخميس 11 تموز 2024
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منى هندية ضمن أفضل 10 علماء أردنيين بالعلوم البيئية والهندسية

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منى هندية ضمن أفضل 10 علماء أردنيين بالعلوم البيئية والهندسية

صنفت الأستاذة الدكتورة منى هندية من كلية الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية في الجامعة الالمانية الاردنية ضمن أفضل 10 علماء في الهندسة والتكنولوجيا / العلوم البيئية والهندسية في الأردن، وذلك وفق تصنيفات العلماء العالمية للعام .2024 

هندية، هي أستاذة وخبيرة علم المياه والري، استطاعت من خلال خبرتها في تخصصها، وإصرارها على متابعة البحث العلمي، أن تضع علامة فارقة في عالم البيئة ومعالجة المياه، لتهدي المجتمع العربي والدولي مؤلفات علمية هي الأولى من نوعها.

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‎وتوّجَت هندية خلال مشوارها العلمي المتميز بالحصول على جائزة العلماء العرب للشيخ عبدالله المبارك الصباح للبحث العلمي، كما حصلت على تمويل لمشاريع تأسيس برامج وخطط دراسية خاصة بالدراسات العليا لإدارة المياه والبيئة وهندسة المياه والطاقة والتغير المناخي في 6 جامعات أردنية وسورية بما يزيد على مليون يورو.



‎وتميزت بخبرتها الواسعة في مجال البيئة المائية وتلوث ونوعية المياه، والمؤشرات الحياتية البيئية، واستخدام الطاقة المتجددة، ما جعلها مستشارة للعديد من الهيئات الدولية.

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