 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من حقنا أن نفرح بإنجاز الجامعة الأردنية

د. هايل ودعان الدعجة
د. هايل ودعان الدعجة
بخصوص الحديث عن الأفراح والتهاني التي رافقت الإنجاز العلمي العالمي والتاريخي الذي حققته الجامعة الأردنية، انما يعكس ثقافة أردنية هي حصيلة عادات وقيم وبيئة وتربية وطنية.. متجذرة.. في كيفية التعاطي والتعبير عن الإنجاز والنجاح كرافعة معنوية وطنية محفزة لتحقيق المزيد.. إذ إننا نلحظ وجود مثل هذه الأجواء التعبيرية حاضرة في مناسباتنا الوطنية والاجتماعية المختلفة وهي كثيرة ومعتادة.. فكيف إذا ما كان هذا الإنجاز على مستوى العالم.. وبحجم الوطن.. وقد حققته الجامعة الأردنية في منافسة علمية شريفة على أوسع نطاق.. ومع أعرق الجامعات العالمية وأكثرها شهرة وباعا، والتي تمتلك من القدرات والإمكانات العلمية والمادية الكثير مقارنة مع جامعاتنا التي عوضت ذلك بالتسلح بإرادة وعزيمة وإصرار علمي وبشري تقوده رئاساتها وإداراتها وأسرتها الأكاديمية.. عندما دخلت هذه المنافسة من أوسع الأبواب لتحقق نتائج لافتة ومتقدمة من حيث الترتيب والتصنيف وفقا لمقاسات أكاديمية عالمية.. وهو ما نتوقع أن نقابله بالفرح والاحترام والتقدير.. كأقل تعبير يمكن ان نشارك به هذه الصروح العلمية الوطنية.. خاصة ونحن نشاهد هذا الهدف يتحقق من قبل ام الجامعات وسط بيئة جامعية علمية وتعليمية، تجسد مواكبة التطورات والمستجدات في هذا المجال، واحد من اهم عوامل اثبات حضورها الأكاديمي العالمي.. اضافة اعلان
إن أكثر ما يلفت النظر في هذا الإنجاز العلمي الأكاديمي الذي تحقق لأول مرة في صروحنا الجامعية الأردنية.. ليس وجود ام الجامعات ضمن أول 500 جامعة في العالم فقط باحتلالها المرتبة 498 / لعام 2024.. وفقا لتصنيف QS للجامعات في العالم، وانما القفزة النوعية والإعجازية التي حققتها في ظرف عام واحد فقط، بتقدمها وتفوقها وانتقالها إلى المرتبة 368 لعام 2025.. وهو ما يشبه المعجزة التي يفترض أن تكون محل اعتزاز واحترام وتقدير كل من يعي معنى هذا الإنجاز العالمي والتاريخي.. 
قد تكون الأمور مختلفة في كيفية الحكم على مثل هذا الحلم الذي تحقق.. بين شخص يبحث عن الإيجابية ويتحلى بروح تفاؤلية، وبين آخر يبحث عن السلبية تماهيا مع ما بداخله من نزعة تشاؤمية.. وبما يتوافق ونظرته وتعطشه لتوجيه الانتقادات كبيئة يعيش فيها ويرى فيها وسيلته المفضلة في التعاطي مع القضايا والملفات والإنجازات والنجاحات التي تحققها مؤسسات الدولة المختلفة هنا وهناك.. 
إن الحكم على هذه الأشياء يكون حسب طبيعة الشخص وتركيبته ونظرته للأمور.. 
وإذا ما كان الشخص - أي شخص - له رأي أو موقف من قضية معينة وبأبعاد وطنية، هذا شأنه.. ولكن دون أن ينصب من نفسه الشخص الوحيد الذي يملك الحقيقة أو الصورة التي يجب أن يتعاطى معها غيره، تماهيا مع نظرته وموقفه منها.. ووفقا لحساباته ومقاساته الخاصة.. 
الحكم على الاشياء في النهاية.. يتوقف علينا نحن.. على شخصيتنا.. على تركيبتنا.. طبيعتنا.. على تربيتنا.. وعلى نظرتنا لها.. وما يهمنا منها .. وعما نريده ونبحث عنه في رحلة الحكم هذه.. 
من دروس الحياة، ووفقا لنظرية الأذواق، ان لا ننظر للأمور على اننا.. نحن الصح.. ونعتبر أن ما نفضله من أنواع الطعام والشراب أو ألوان الغناء والفن.. والأندية والمنتخبات الرياضية.. وماركات اللباس والموضة.. وحتى الأراء والأفكار والمواقف من الأحداث والقضايا المختلفة.. هو ما على الآخرين تفضيله.. والا.. حكمنا على غيرنا بالحرمان من متعة الشعور بالتنوع والتعدد.. والتلذذ بالأشياء التي يحبها ويفرح لها وبسببها.. ومنها بطبيعة الحال متعة الشعور بالفرح.. بالإنجاز الوطني العالمي والتاريخي العلمي والأكاديمي الذي حققته.. أم الجامعات.. الجامعة الأردنية العريقة..
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