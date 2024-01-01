الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

من ضمنها خدمة المساجد.. تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
أكد أمين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، الدكتور عبدالله العقيل، تنفيذ 3 آلاف عقوبة بديلة منذ عام 2020 في مساجد الوزارة ومكاتبها للشؤون النسائية بالتعاون مع وزارة العدل.اضافة اعلان
وقال، ان تطبيق العقوبات المجتمعية البديلة في وزارة الأوقاف تعد بديلاً عن العقوبة وليس عقوبة بديلة، اذ يتم توزيع المحكومين على المساجد للقيام بمهام الصيانة والنظافة وكل ما تحتاجه المساجد من اعمال، فيما يتم توزيع المحكومات من النساء للعمل في مكاتب الشؤون النسائية التابعة للوزارة.
وأشار الى توقيع وزارتي الأوقاف والعدل مذكرة تفاهم لفتح برنامج جديد للمحكومين يتضمن عقد دورات لحفظ القرآن وتلاوته وتجويده، مشيداً بالتعاون مع وزارة العدل في ارسال المحكومين الى وزارة الاوقاف بما ينعكس ايجابا على سلوك المحكومين وعلى واقع المساجد.
واوضح العقيل، أن العقوبات البديلة تنقل المحكوم من بيئة إلى بيئة أخرى لتصويب سلوكه، خاصة وأن بيئة المساجد تمنح الطمأنينة وتترك آثرها في السلوك، وهو ما لمسنا اثره اخيراً في سلوك كثير من المحكومين الذين باتوا من رواد المساجد والمدوامين على الصلوات الخمس.
وأضاف، ان العقوبات البديلة، هي تطور في فلسفة العقاب، واشارة مضيئة في القضاء الاردني، تستهدف تاهيل المحكوم عبر القيام بخدمة اجتماعية تعيده الى وحدة المجتمع والتفاعل معه ليشعر بلذة العمل الخيري الهادف ويعود عضوا صالحا في المجتمع، لافتا ان العقوبات البديلة ليست غريبة على الفقة الإسلامي، الذي استخدمها منذ 14 قرنا، ومثال ذلك عقوبات: العتق والصيام والاطعام. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فعاليات نسائية: نفخر بمواقف الملك الثابتة والقوية لدعم الشعب الفلسطيني

فعاليات نسائية: نفخر بمواقف الملك الثابتة والقوية لدعم الشعب الفلسطيني

منذ 6 دقيقة
النقابات تتضامن مع غزة وتندد بمجزرة المستشفى المعمداني

مسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجمع النقابات دعما لغزة الاربعاء

منذ3 ساعة
أجواء باردة الى باردة نسبياً

أجواء باردة الى باردة نسبياً في اغلب المناطق

منذ5 ساعة
العيسوي

شيوخ ووجهاء معان والبري وحدادين: جهود الملك أيقظت الضمير العالمي وفندت السردية الإسرائيلية بعدوانها على الأشقاء الفلسطينيين

منذ23 ساعة
FenGOYpXwAE-Lfy

وزير الزراعة لمصدري الخضار لإسرائيل: "استحوا على حالكم شوي"

منذ24 ساعة
b1bcf5d3-34b2-4efb-9daf-a220d645d93a

"الضمان" ومستشفى الجامعة الأردنية يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات طبية علاجية

31 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إسرائيل بعد 7 أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

ودخل عام جديد والدم يستباح

جهاد المنسي |اليوم

الانتخابات البرلمانية وسيناريوهات المستقبل

نضال منصور |اليوم

الانحراف الكبير!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

جردة حساب سنوية

تهاني روحي |اليوم

الأردن والمشهد الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات | منذ19 ساعة
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 