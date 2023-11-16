الخميس 16 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مهرجان خطابي في العقبة تضامنا مع غزة الصمود

WhatsApp Image 2023-11-16 at 11.57.45 AM
جانب من المهرجان

احمد الرواشدة 
العقبة - أقامت الفعاليات الشبابية في محافظة العقبة بالتعاون مع مديرية الشباب مهرجان خطابي وذلك للوقوف خلف جلالة الملك حفظه الله في مواقفه المشرفة ونصرة لشعبنا المناضل في غزة . اضافة اعلان
تضمن المهرجان الذي حضرة حشد كبير من الفعاليات الشعبية والأندية والهيئات المجتمعية دعوة  لكافة المجتمعات الدولية  إلى تحمل مسؤولياته إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد سكان غزة من المدنيين الأبرياء والعزل.

وأكد المتحدثون في المهرجان الذي أقيم على  ملعب نادي الأمير حمزة على ضرورة التفريق بين مقاومة المحتل ونضاله لتحرير الأرض ونيل الحرية وبين القتل والتدمير الذي يقوم به المحتل.

عماد عمرو رئيس مجلس المحافظه أكد إستنكار المجمتع الأردني  بكافة شرائحه الجرائم الإسرائيلية البشعة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين قضوا في غزة وجلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الذي تقوم به قوات الاحتلال لتغطية الفشل والهزيمة، مؤكدين أن غزة باقية لأهلها المتشبثين بها الصابرين على جراحهم.

وأكد عمر العشوش رئيس هيئة شباب كلنا الأردن أن موقف الأردن قيادة وشعبا هو الأقوى والأكثر التصاقا بتداعيات الحرب على غزة، كما أنه دائما الأقوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم صموده حتى نيل حريته بإقامة دولته على أرضه.

رئيسة تجمع لجان المرأة تمارا الفاخري تحدثت عن تكاتف الجميع بالوقوف خلف مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وجهوده المكثفة والحثيثة وقراراته الشجاعة لجهة وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة.
المتحدث بإسم الأنديه والهيئات الشبابية علي الزوايدة رئيس نادي قرى حوض الديسة  ذكر أن تماسك الجبهة الأردنية الداخلية يشكل دعامة قوية في مناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
هذا وقد طالب المتحدثون في نهاية الفعالية من منظمات المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب على الإنسانية في غزة ووقف القتل الممنهج دون مراعاة لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية والإنسانية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مجلس النواب - (أرشيفية)

"الإصلاح النيابية" تدين الاعتداء الصهيوني الغاشم على "الميداني الأردني" في غزة

منذ3 ساعة
فيصل الفايز

الفايز: عمل آثم.. إجرامي وجبان

منذ4 ساعة
d26a64da-f983-45b5-a72a-fa9f92236318

"تنفيذي اتحاد الجامعات العربية" ينشئ منصة عربية لدعم الجامعات في قطاع غزة

13 تشرين الثاني 2023
WhatsApp Image 2023-11-10 at 2.18.35 PM

أردنيون من قلب عمان: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين

10 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-16 at 13.31.26

ماحص وجهاء وممثلون عن أبناء وبنات لواء والفحيص: يثمنون جهود ومساعي الملك لوقف الحرب على غزة

منذ 36 دقيقة
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)

"الصحفيين": الموقف الأردني المتصاعد يغضب الاحتلال

منذ1 ساعة
r5z1toC1SMde97GRnMJytxTsxdNF7MCnxMQVIlM6

نقابة الأطباء تدين الاعتداء الهمجي على "الميداني الأردني" في غزة

منذ1 ساعة
القبض على مطلوب - (ـعبيرية)

القبض على مضرم النار في مدخل مدرسة ودار عبادة في الزرقاء

منذ1 ساعة
039dfec2-97d7-4d21-a795-c7553a7c730f

الأردن بالمرتبة 56 حسب مؤشر الفساد العالمي من أصل 196 دولة

منذ1 ساعة
مبيضين

المبيضين: قصف محيط المستشفى الميداني يترجم غضب إسرائيل من صلابة الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

"الحل النهائي" للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

العرب وغزة.. تعاطف أم إيمان؟

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

ماذا لو انقطع الغاز الإسرائيلي؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف نواجه تحديات العدوان الاقتصادية؟

رعد التل |اليوم

الضفة الغربية.. قصة لم تبدأ

سميح المعايطة |اليوم

في المفاهيم المرتبكة وحق الحياة

مالك العثامنة |اليوم

الهيدروجين بديل لغاز الاحتلال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات |14 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 