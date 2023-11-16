مهرجان خطابي في العقبة تضامنا مع غزة الصمود

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احمد الرواشدةالعقبة - أقامت الفعاليات الشبابية في محافظة العقبة بالتعاون مع مديرية الشباب مهرجان خطابي وذلك للوقوف خلف جلالة الملك حفظه الله في مواقفه المشرفة ونصرة لشعبنا المناضل في غزة .تضمن المهرجان الذي حضرة حشد كبير من الفعاليات الشعبية والأندية والهيئات المجتمعية دعوة لكافة المجتمعات الدولية إلى تحمل مسؤولياته إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد سكان غزة من المدنيين الأبرياء والعزل.وأكد المتحدثون في المهرجان الذي أقيم على ملعب نادي الأمير حمزة على ضرورة التفريق بين مقاومة المحتل ونضاله لتحرير الأرض ونيل الحرية وبين القتل والتدمير الذي يقوم به المحتل.عماد عمرو رئيس مجلس المحافظه أكد إستنكار المجمتع الأردني بكافة شرائحه الجرائم الإسرائيلية البشعة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين قضوا في غزة وجلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الذي تقوم به قوات الاحتلال لتغطية الفشل والهزيمة، مؤكدين أن غزة باقية لأهلها المتشبثين بها الصابرين على جراحهم.وأكد عمر العشوش رئيس هيئة شباب كلنا الأردن أن موقف الأردن قيادة وشعبا هو الأقوى والأكثر التصاقا بتداعيات الحرب على غزة، كما أنه دائما الأقوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم صموده حتى نيل حريته بإقامة دولته على أرضه.رئيسة تجمع لجان المرأة تمارا الفاخري تحدثت عن تكاتف الجميع بالوقوف خلف مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وجهوده المكثفة والحثيثة وقراراته الشجاعة لجهة وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة.المتحدث بإسم الأنديه والهيئات الشبابية علي الزوايدة رئيس نادي قرى حوض الديسة ذكر أن تماسك الجبهة الأردنية الداخلية يشكل دعامة قوية في مناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.هذا وقد طالب المتحدثون في نهاية الفعالية من منظمات المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب على الإنسانية في غزة ووقف القتل الممنهج دون مراعاة لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية والإنسانية.