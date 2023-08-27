الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة تعديل أسس تسعير الأدوية

مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة تعديل أسس تسعير الأدوية
مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة تعديل أسس تسعير الأدوية
انتهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية، استمرارا للعمل بالتوجيهات الملكية السامية بخصوص جعل الدواء بمتناول الجميع واستمرارا لخطة المؤسسة بدراسة أسس أسعار الأدوية والمراجعة الدورية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر وبما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.اضافة اعلان
وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن التعديلات تضمنت مراجعة قائمة أسعار الدول المرجعية لتسعير الأدوية واختيار دول مشابهة للأردن من حيث الأوضاع الاقتصادية ومستوى الدخل وعدد السكان‘ إضافة إلى مراجعة آليات التسعير عالميا ومواءمتها مع أسس التسعير المعمول بها في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق الدوائي الاردني.

وأضاف أن التعديلات شملت دراسة إمكانية إعادة احتساب نسب الأرباح ضمن فئات سعرية متعددة مما يسهم في تخفيض أسعار الأدوية ، مبينا أنه من التعديلات المقترحة أيضا التوجه نحو تثبيت عملة التصدير بالدولار الأمريكي لضمان استقرار أسعار الأدوية على أرفف الصيدليات  وعدم تأثرها بقرار العملة. 

وأشار مهيدات أن المسودة ستسهم في التوسع في تطبيق برنامج دعم المرضى بصورة تشمل أصناف دوائية للأمراض المزمنة والأدوية المرتفعة الثمن، كما تضمنت التعديلات إيجاد آليات لدعم الصناعة المحلية بما يخص الأدوية البيولوجية والأدوية المطورة .
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية-(الغد)

ارتفاع موجودات "استثمار الضمان" لأكثر من 14 مليار دينار منذ19 ساعة

العلم الأردني -(الغد)

رغم المحيط المضطرب والتحديات.. المؤسسات الدولية تشيد بـ"منعة" الاقتصاد الأردني منذ19 ساعة

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاتصال الحكومي خلال مؤتمر صحفي في ختام الملتقى -(بترا)

الشريدة: الحكومة تدرس خيار عدم الدخول ببرنامج جديد مع "النقد الدولي" منذ19 ساعة

يوسف عبدالله محمود

أمين محمود يفضح الاستخدام الأيديولوجي للغة العبرية منذ20 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الحمادين يؤكد على تخفيض كلف التقاضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص

الحمادين يؤكد على تخفيض كلف التقاضي ما بين الحكومة والقطاع الخاص

منذ4 ساعة
الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية

الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية

منذ5 ساعة
باص إحدى المدارس الخاصة-(أرشيفية)

عقود إذعان للمعلمات في بعض المدارس الخاصة

منذ18 ساعة
الحمل

%20 نسبة النساء المعرضات لاكتئاب ما بعد الولادة

منذ18 ساعة
دورية للقوات المسلحة على الحدود الشمالية-(ارشيفية)

فشل الدولة السورية يفاقم الخطر الإيراني على حدود المملكة

منذ18 ساعة
فاتورة المياه

فاتورة المياه شهريا في أيلول

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الرياض والتطبيع.. هل سيكون مجانيا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن غاضب من دمشق

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

اقتصاد أكثر منعة في مواجهة الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

"عام على التحديث"

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الانتخابات تضرب الفيصلي

خالد خطاطبة |اليوم

صناعات التعدين عالية القيمة

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
 