الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مواصلة نقاش "معدل حق الحصول على المعلومات"

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اللجنة المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" النيابية
واصلت اللجنة المشتركة "القانونية والتوجيه الوطني والإعلام" النيابية، الاستماع لملاحظات المعنيين فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.اضافة اعلان
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنبيات، بحضور وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين، والثقافة الدكتورة هيفاء النجار، ومدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، وعدد من المعنيين، إن اللجنة استمعت الى الملاحظات والاقتراحات حول مشروع القانون، مطالبا بتزويد اللجنة بتلك الملاحظات خطيا.
وأشار إلى أن اللجنة ستشرع بمناقشة مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
من جهتهم، قدم الحضور جملة من الاستفسارات والملاحظات لتجويد مشروع القانون وتطويره.
وحضر الاجتماع النواب، محمد الشطناوي، ومحمد الهلالات، ورمزي العجارمة، وهايل عياش، وعمر النبر.
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