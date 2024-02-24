السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواطنون يعبرون بالرسم عن آلمهم حيال ما يجري لأهالي غزة

WhatsApp Image 2024-02-24 at 10.34.38 AM
مواطنون يتضامنون مع مأساة غزة بالرسم

عبر مواطنون من خلال الرسم، ضمن فعالية نظمها المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان، عن الألم الذي يعتصرهم جراء المأساة التي يعيشها أهالي قطاع بفعل العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يتعرضون له منذ أكثر من أربعة أشهر.

اضافة اعلان

 
وتجمع حشد من المواطنين في صالة المجمع في مبادرة حملت عنوان "فرشاة أمل لغزة" ورسموا لوحات فنية تعبر عما في  دواخلهم حيال ما يجري في غزة  من جرائم ابادة وتهجير قسري للمواطنين على يد قوات الاحتلال.


وقال مدير المجمع الدكتور فلاح التميمي، أن الفعالية تأتي تعبيرا عن تضامن المجتمع ودعمه للأهل في قطاع غزة، ولأظهار حجم المشاعر الفياضة لديهم، مؤكدا أن كل ريشة رسمت فنا هي بمثابة رسالة دعم لفلسطين.


واضاف أن المواطنين عبروا من خلال الرسومات عن الآلم والغضب الذي يعتري الشعب الأردني حيال الصمت العالمي لما يجري من قتل وتدمير وإبادة جماعية ومجازر وجرائم حرب تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي غزة خصوصا، وعموم فلسطين عموما.


بدورها، اشارت صاحبة المبادرة أخصائية العلاج النفسي تالا الكرد، إلى أن مبادرة "فرشاة أمل لغزة" منحت مساحة واسعة للمواطنين للتعبير عن مشاعرهم من خلال الرسم وانجاز لوحات فنية تجسد مأساة أهالي قطاع غزة.


وبينت الكرد التي تشغل كذلك منصب رئيس القسم النفسي بالمركز، إلى أن غضب الشعب الأردني وألمه، هو جزء من الغضب الكبير الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بكل المحافل الدولية، مشددة على أن أهالي غزة يحتاجون كل دعم ممكن لمساعدتهم على وقف العدوان الغاشم وتجاوز آثاره.


ولفتت الكرد إلى أن المبادرة جاءت كذلك بمساهمة من اخصائية العلاج بالفن رانيا القلعي، وسيتم خلال الايام المقبلة إلى تنظيم بازار خيري وعرض الرسومات للبيع ورصد ريعها كتبرع لأهالي قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
جانب من مسيرة الصويفية المنددة بالعدوان على غزة

عمان.. مسيرتان جديدتان تنددان بالعدوان على غزة

منذ23 ساعة
GGyYE1bWYAAYqOn

الملك يؤكد ضرورة التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

20 شباط 2024
الصفدي وبوغالي

الصفدي وبوغالي: مواقفنا متطابقة دفاعاً عن الحق الفلسطيني

20 شباط 2024
Sequence 20.00_00_15_18.Still001

طبيب أردني عائد من غزة يتحدث عن اختلاف جينات أطفال غزة عن العالم كله

18 شباط 2024
اقرأ أيضا
10663_1_1639399910

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

منذ 33 دقيقة
وزارة العمل - (أرشيفية)

605 دعاوى لوحدة الأجور في وزارة العمل في 2023

منذ3 ساعة
1000135713

وزير الأوقاف يفتتح مسجد فادي الحموري بعبدون

منذ20 ساعة
جانب من مسيرة الصويفية المنددة بالعدوان على غزة

عمان.. مسيرتان جديدتان تنددان بالعدوان على غزة

منذ23 ساعة
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)

أجواء لطيفة الجمعة وحالة من عدم الاستقرار غداً

23 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-22 at 4.33.47 PM (2)

مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 695,500 مسافر خلال الشهر الماضي

22 شباط 2024
افكار و مواقف

الضغوط الدولية على إسرائيل

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات | منذ16 ساعة
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات | منذ16 ساعة
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

صمود أهل غزة

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!
 
 