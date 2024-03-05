نائب أمين عمان يزور ادارة السير ومحكمة الأمانة

التقى نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ، اليوم الثلاثاء ، مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الرشيد وبحث معه التعاون المشترك القائم بما يخدم مجالات الحركة المرورية في العاصمة عمان .

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وأشاد القيسي خلال زيارته ادارة السير بحضور نائب مدير المدينة للشوؤن المالية سامر ياسين ، بجهود كافة مرتبات ادارة السير في تبسيط الاجراءات امام المواطنين وتوفير انسيابية في الحركة المرورية على الطرقات .



واكد ان هناك تنسيق قائم وتعاون دائم بين الامانة وادارة السير ومع كافة الشركاء المعنيين في العملية المرورية بما يحقق انفاذ القانون ويخدم مصلحة الجميع .



من جانبه اشار الرشيد الى ان ادارة السير هي شريك استراتيجي لامانة عمان ، وان هناك خطط ودراسات مرورية مشتركة بين الجانبين تخدم معالجة الازدحامات المرورية في مواقع يتم رصدها او من خلال الملاحظات التي ترد .



كما إطلع نائب أمين عمان ، على واقع سير العمل في محكمة أمانة عمان ، والتقى القاضي عروب العطيات ، ومدعي عام المحكمة القاضي وسن الرواشدة واستمع لايجاز عن ابرز المهام لمحكمة الامانة .



ولفتت الرواشدة الى اثر التحول الإلكتروني لخدمات المحكمة والذي انعكس ايجاباً على تبسيط الاجراءات باستقبال اعتراضات المواطنين على مخالفات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وبالتالي انجاز اكبر عدد من طلبات الاعتراضات .