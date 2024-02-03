نبع ماء يتفجر داخل استراحة في وادي السير.. ومواطن يكشف السبب (فيديو)

أمير خليفة

تفجر نبع ماء داخل إحدى الاستراحات في منطقة وادي السير غربي العاصمة عمان، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الماضية.



وقال خالد أبو السندس شقيق صاحب الاستراحة لـ"الغد" إن سبب المشكلة الرئيسي هو إغلاق سلطة المياه لـ"عين الكرسي" القريبة من الاستراحة نحو 100 متر وهي أقوى عين ماء في وادي السير، لمنع المواطنين من سحب الماء منها وبيعها.

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وأضاف أن هذا الإغلاق يدفع المياه للخروج من المناطق المجاورة ومن منازل المواطنين ما يسبب لهم أضرارًا كبيرة، مشيرًا إلى أنها خرجت بقوة من الاستراحة هذا العام.

وطالب أبو سندس الجهات المعنية بحل جذري للمشكلة.