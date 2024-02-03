السبت 03 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نبع ماء يتفجر داخل استراحة في وادي السير.. ومواطن يكشف السبب (فيديو)

مياه داخل استراحة
نبع الماء تفجر داخل استراحة في وادي السير (تصوير أمير خليفة)

تفجر نبع ماء داخل إحدى الاستراحات في منطقة وادي السير غربي العاصمة عمان، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة الماضية.


وقال خالد أبو السندس شقيق صاحب الاستراحة لـ"الغد" إن سبب المشكلة الرئيسي هو إغلاق سلطة المياه لـ"عين الكرسي" القريبة من الاستراحة نحو 100 متر وهي أقوى عين ماء في وادي السير، لمنع المواطنين من سحب الماء منها وبيعها.

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وأضاف أن هذا الإغلاق يدفع المياه للخروج من المناطق المجاورة ومن منازل المواطنين ما يسبب لهم أضرارًا كبيرة، مشيرًا إلى أنها خرجت بقوة من الاستراحة هذا العام.

 

وطالب أبو سندس الجهات المعنية بحل جذري للمشكلة.

 

 


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