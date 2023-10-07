السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نجل نتنياهو يطلب العيش في الولايات المتحدة

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يائير نتنياهو
ذكرت مصادر سياسية في تل أبيب أن يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يسعى للحصول على تأشيرة تتيح له العيش والعمل في الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو الابن، الذي أشيع أنه ينوي وراثة والده في قيادة إسرائيل، يعاني من أزمة اغتراب عن المجتمع الإسرائيلي وأنه اضطر إلى الانتقال للسكنى في ميامي الأميركية منذ 6 شهور. لكن تجربته هناك أغرته على البقاء في الولايات المتحدة، لذلك يفتش عن طريقة يستطيع بها الحصول على «البطاقة الخضراء» (Green Card)، «لكنه يخشى من رفض طلبه؛ لأنه يعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن تكن له ولعائلته العداء»، كما قال مقرب منه لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
وقد أكد المحامي اليهودي الأميركي، مايكل فيلدس، المتخصص في قضايا الهجرة، أن يائير نتنياهو انضم إلى لائحة زبائنه المحترمين، وطلب منه أن يحصل له تأشيرة.
ووصف فيلدس، الذي يوجد فرع لمكتبه أيضاً في تل أبيب، ويجيد اللغة العبرية، الزبون الجديد، على أنه «صحافي ومتفوه سياسي ذو اسم لامع على الصعيدين، الإسرائيلي والعالمي، وإنسان قدير لديه احتمالات عظيمة للنجاح في أميركا».
كما أكد النبأ مصدر سياسي التقى نتنياهو الابن ووالدته سارة، خلال حفل زفاف أقيم في لندن في يونيو (حزيران) الماضي. لنجل الملياردير جاك غريتلر، أحد الممولين الدائمين لحملات نتنياهو الانتخابية. فقال: «سمعته بنفسي يقول إنه مَعنيّ بالعيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني، ولكنه يخشى من رفض طلبه»، إلا أن نتنياهو نفى هذا الادعاء عن الإدارة الأميركية وقال: «أنباء كاذبة»، لكنه رفض التعليق على النبأ حول رغبته في العيش في أميركا وطلبه الحصول على تأشيرة.
الجدير ذكره أن نتنياهو الابن شخصية مثيرة للجدل ومعروف بتطرفه السياسي وعدائه لخصوم والده، وقد اعتاد نشر مواقف استفزازية فظة أثرت في بعض الأحيان على والده بشكل سلبي، وآخرها هجومه على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إذ اتهم الجيش بإعداد انقلاب عسكري ضد والده، واتهم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس بايدن بالتآمر لإسقاط حكومة والده.
وقال النائب الأسبق لوزير الخارجية، داني إيلون، إنه «ليس فقط ولداً عاقاً، بل في واشنطن يعدونه مادة سامة في العلاقات بين والده وبين البيت الأبيض».
ونشرت الصحف الإسرائيلية تقارير عدة عن المصاريف الباهظة التي يضطر دافع الضرائب الإسرائيلية على صرفها لتغطية نفقات حراسة يائير نتنياهو أينما ذهب، كونه ابن رئيس الحكومة.
وفي مارس (آذار)، غادر نتنياهو الابن البلاد ولم يعد. وعاش في ميامي في ولاية فلوريدا. ويبدو أن العيش هناك يطيب له فقرر الاستقرار.
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