 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نشر القرارات المتعلقة بالاعتراضات على الغير بجداول الناخبين الأولية غدا

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنها زودت لجان الانتخاب الرئيسية في الدوائر المحلية بنتائج القرارات الصادرة حول الاعتراضات على الغير في جداول الناخبين الأولية المقدمة في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية التابعة لها اليوم الجمعة.اضافة اعلان

وأوضحت في بيان اليوم الجمعية، أنه سيتم نشر القرارات صباح السبت في مقرات اللجان وعلى الموقع الإلكتروني (انقر هنا)، التزاما بالمدد القانونية للجدول الزمني لمراحل العمليات الانتخابية.

وأكدت الهيئة بأن رؤساء لجان الانتخاب الذين استلموا القرارات الصادرة عن الهيئة حول نتائج الاعتراضات ضمن دوائرهم والتي بلغت (542) اعتراضا، سيقومون بعرضها صباح يوم غد السبت الموافق الثاني والعشرين من الشهر الحالي في مقرات اللجان والمكاتب الفرعية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وضمن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، فإنه من حق المعترض و/أو المعترض عليه الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها، خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي من نشر قرارات الاعتراض على الغير والذي سيكون يوم بعد غد الأحد الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
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