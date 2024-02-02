نشر دراسة “تجريم اغتيال الشخصية بالوسائل الإلكترونية” للدكتور برجس الشوابكة في مجلة علمية أميركية

اضافة اعلان

درج استخدام مصطلح الاغتيال في عمليات القتل المنظمة العسكرية، فالاغتيال بصورة مادية هو التصفية الجسدية للشخص؛ أي قتله أو إزهاق روحه وذلك لأسباب عديدة قد تكون عرقية أو طائفية أو مذبية أو سياسية أو اجتماعية أو شخصية أو غيرها من الأسباب، ولكن نطاق الدراسة للاغتيال هنا مختلف تماماً، حيث يمس موضوعها الأشخاص بصورة معنوية من خلال الاعتداء على كيانهم أو شخصياتهم بقصد اطإقصائها أو تحطيمها دون تصفيتها جسدياً.وتكمن أهمية هذه الدراسة التي تم نشرها بمجلة علمية أميركية، في بيان ضوابط تجريم اغتيال الشخصية وتحديد عناصره، بعد كشف الستار عن مضمون أفعال الجريمة ومحلها، لرسم الحدود الفاصلة بين ارتكاب جريمة الاغتيال وممارسة الحقوق والحريات الدستورية في الرأي والتعبير، كما تهتم الدراسة بإظهار الملامح التشريعية في المواجهة الجزائية لاغتيال الشخصية، كونها جريمة جديدة في البناء التشريعي على مستوى القانون الجنائي، خاصة وأن هذه الجريمة ذات شق فني؛ يقتصر ارتكابها على استخدام الوسائل الالكترونية.وتكونت الدراسة من ثلاثة محاور، تعلق المحور الأول بالمدلول القانوني لجريمة اغتيال الشخصية وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام الخدمة المدنية، كما تعلق المحورالثاني باستخدام الوسائل الالكترونية كأساس لتجريم اغتيال الشخصية وهذه الوسائل هي الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات ونظام المعلومات والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، في حين تعلق المحور الثالث بملامح قانون الجرائم الالكترونية في مواجهة اغتيال الشخصية باعتبار أن المساهم بجريمة اغتيال الشخصية فاعل لها من جانب، ومن جانب آخر التوسع في تجريم اغتيال الشخصية لكونها من جرائم الخطر، بالإضافة إلى التشدد في عقوبة جريمة اغتيال الشخصية برفع سقف قيمة الغرامة.وتوصّلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت في انفراد التشريع الأردني على مستوى العالم بتجريم اغتيال الشخصية ولكن باستخدام الوسائل الإلكترونية فحسب، حيث غلب الطابع التقني على بنيان جريمة اغتيال الشخصية؛ مما جعل الكشف عن حدودها أمراً صعباً، في ظل ضبابية أركان الجريمة وغموض عناصرها، مع توجه المشرع نحو التوسع في التجريم بإطلاق مدلول أفعال الاغتيال دون تحديد محله من الأشخاص المستهدفين معتبراً بذلك الاغتيال من جرائم الخطر.وفي الختام، توصي الدراسة بإعادة صياغة نص المادة (16) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 لضبط الحدود المادية للتجريم دون إطلاقها على حساب الحقوق والحريات الدستورية المتعلقة بالرأي والتعبير، وحذف جزئية المساهمة والاشتراك الجرمي من النص السابق كونها معالجة في المادة (27) من هذا القانون، وتقليص المسافة بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة المقررة في عقوبة الاغتيال، مع امكانية قيام المشرع الأردني بتجريم إغتيال الشخصية في النصوص التقليدية من قانون العقوبات لتصور وقوع الاغتيال بالطرق العادية وذلك دون المساس بحقوق الصحافة والنشر والنقل المهني للأخبار أو تقييد حرية الإعلام.