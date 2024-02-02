الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نشر دراسة “تجريم اغتيال الشخصية بالوسائل الإلكترونية” للدكتور برجس الشوابكة في مجلة علمية أميركية

b012a95b-1dda-45b4-b421-bb9098a562ad
الشوابكة
درج استخدام مصطلح الاغتيال في عمليات القتل المنظمة العسكرية، فالاغتيال بصورة مادية هو التصفية الجسدية للشخص؛ أي قتله أو إزهاق روحه وذلك لأسباب عديدة قد تكون عرقية أو طائفية أو مذبية أو سياسية أو اجتماعية أو شخصية أو غيرها من الأسباب، ولكن نطاق الدراسة للاغتيال هنا مختلف تماماً، حيث يمس موضوعها الأشخاص بصورة معنوية من خلال الاعتداء على كيانهم أو شخصياتهم بقصد اطإقصائها أو تحطيمها دون تصفيتها جسدياً.اضافة اعلان

وتكمن أهمية هذه الدراسة التي تم نشرها بمجلة علمية أميركية، في بيان ضوابط تجريم اغتيال الشخصية وتحديد عناصره، بعد كشف الستار عن مضمون أفعال الجريمة ومحلها، لرسم الحدود الفاصلة بين ارتكاب جريمة الاغتيال وممارسة الحقوق والحريات الدستورية في الرأي والتعبير، كما تهتم الدراسة بإظهار الملامح التشريعية في المواجهة الجزائية لاغتيال الشخصية، كونها جريمة جديدة في البناء التشريعي على مستوى القانون الجنائي، خاصة وأن هذه الجريمة ذات شق فني؛ يقتصر ارتكابها على استخدام الوسائل الالكترونية.

وتكونت الدراسة من ثلاثة محاور، تعلق المحور الأول بالمدلول القانوني لجريمة اغتيال الشخصية وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام الخدمة المدنية، كما تعلق المحورالثاني باستخدام الوسائل الالكترونية كأساس لتجريم اغتيال الشخصية وهذه الوسائل هي الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات ونظام المعلومات والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، في حين تعلق المحور الثالث بملامح قانون الجرائم الالكترونية في مواجهة اغتيال الشخصية باعتبار أن المساهم بجريمة اغتيال الشخصية فاعل لها من جانب، ومن جانب آخر التوسع في تجريم اغتيال الشخصية لكونها من جرائم الخطر، بالإضافة إلى التشدد في عقوبة جريمة اغتيال الشخصية برفع سقف قيمة الغرامة.

وتوصّلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات تمثلت في انفراد التشريع الأردني على مستوى العالم بتجريم اغتيال الشخصية ولكن باستخدام الوسائل الإلكترونية فحسب، حيث غلب الطابع التقني على بنيان جريمة اغتيال الشخصية؛ مما جعل الكشف عن حدودها أمراً صعباً، في ظل ضبابية أركان الجريمة وغموض عناصرها، مع توجه المشرع نحو التوسع في التجريم بإطلاق مدلول أفعال الاغتيال دون تحديد محله من الأشخاص المستهدفين معتبراً بذلك الاغتيال من جرائم الخطر.

وفي الختام، توصي الدراسة بإعادة صياغة نص المادة (16) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 لضبط الحدود المادية للتجريم دون إطلاقها على حساب الحقوق والحريات الدستورية المتعلقة بالرأي والتعبير، وحذف جزئية المساهمة والاشتراك الجرمي من النص السابق كونها معالجة في المادة (27) من هذا القانون، وتقليص المسافة بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة المقررة في عقوبة الاغتيال، مع امكانية قيام المشرع الأردني بتجريم إغتيال الشخصية في النصوص التقليدية من قانون العقوبات لتصور وقوع الاغتيال بالطرق العادية وذلك دون المساس بحقوق الصحافة والنشر والنقل المهني للأخبار أو تقييد حرية الإعلام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
9a2fd850-aa03-4059-b146-0c9977975b72

مسيرة وسط البلد: تقويض الأونروا لن يمر

منذ3 ساعة
362675_20_1706601149

الأردن.. توقع هطول زخات ثلجية فوق المرتفعات وسط أجواء باردة جدا

منذ8 ساعة
العملة-الأردنية-قسمتها-وفئاتها-وأكثر

مكاتب استقدام العاملين تسترد 288 ألف دينار من الهيئة العامة

01 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-01 at 3.59.54 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الوزير الأسبق صلاح أبو زيد

01 شباط 2024
1706785194783

مستشفى الجامعة يعدل دوام "طوارئ الأسنان وطب الأسرة"

01 شباط 2024
WhatsApp Image 2024-02-01 at 1.33.33 PM

البيت العربي الثقافي يقيم فعاليته الثانية من "العقل السليم في الجسم السليم"

01 شباط 2024
افكار و مواقف
ترجمات
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
"الحبر الأحمر"، بريشة الفنان "مستر فيش" - (المصدر)‏

حتى أن الإبادة الجماعية لن يتم إيقافها‏

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 