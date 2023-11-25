نصر.. ونصر كبير لمن يشكك!

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كتب - العميد المتقاعد حسن فهد ابوزيدنصر جاء في وقت تعطشنا له منذ حرب عام ١٩٧٣ على العدو حققته المقاومة بالرغم من بعض المشككين....والمحبطين والمثبطين للعزاءونتمنى ان يكتمل هذا النصر بكسر الحصار عن غزة للأبد ويتوج بتحرير الاقصى واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.... ..نصر... بدأ منذ اللحظة الاؤلى يوم السابع من اكتوبر الماضي ....نصر على الاعلام الصهيوني.. ونصر على الاستخبارات الاسرائيلية حقق المفاجئة وسبّب صدمة للعدو..نصر لجرأءة وقوة ارادة المقاومة في تنفيذ هذه المهمة بسهولة ويسر ......نصر لأسر جنود العدو وبعض من قياداته ......نصر لتردد الجيش الاسرائيلي لخوض الحرب البرية. لعدة ايام...والتي وضع لها اهداف منها القضاء على حماس ومن ثم بعد غرقهم بمستنقع المقاومة تغير هذا الهدف للقضاء على قدرات حماس في الشمال وللان لم يتحقق ذلك ولن يتحقق بعون الله .....نصر ونصر كبير لانهم ولن يستطيع التقدم لتحرير الاسرى كما صرحت قيادات العدو ولم يحرروا (الرهائن ) كما يسميهم العدو بالقوة ...نصر لانهم طالبوا باطلاق صراح المخطوفين (الاسرى ) دون قيد او شرط وبالنهاية رضخوا واجبروا على التفاوض وعلى شروط المقاومة وما حصل تم التفاوض والاتفاق فك اسير يهودي مقبال ٣ من الاسرى الفلسطينيين.....نصر ...لان المقاومة فرضت الهدنة ولم تُفرض عليهاالناطق الاعلامي ابو عبيدة ناطق اعلامي وتصريحاته حقائق مثبته بالصوت والصورة مما رفع معنوبات المقاومة والشعوب العربية .....نصر... للمقاومة با لرغم من ان ميزان القوى لصالح اسرائيل .. وهنا السر للنصر ان رجال المقاومة يقاتلون عن عقيدة وأيمان بانهم اصحاب حق ولهم الارض وهدفهم احدى الحسنيين النصر او الشهادة . من هنا و بعد قتال ٤٨ يوما ثبات وصمود تأكد لليهود قبل غيرهم من العالم قوة هذه المقاومة والتي اعلن قادتها انهم على استعداد لخوض معركة طويلة الامد.....نصر ...بالرغم من ان اليهود قتلوا النساء والاطفال والشيوخ ودمروا المباني والمدارس وثم لم يبقى الا المستشفيات دمروا قسم كبير منها وتوجه عملياتهم لذلك لانهم لم ينالوا من عزيمة المقاومة قيد انملة ....نعم نقول للمشككين ان هذه بوادر النصر الاولي وستفرض المقاومة شروطها باي مفاوضات قادمةنصر....على دولة تدعمها اميركا وبعض دول اوروبااستطاعت المقاومة تحطيم هذه الاسطورة بالجيش الذي لا يقهر ..فبزغت شمس الامل من جديد ان النصر قريب وتغير التاريخ بعد السابع من اكتوبر الي تاريخ عربي جديد وواقع جديد للامة العربية تستطيع ان تسترد حقوقها من العدو وهي بالتالي نصر او استشهاد وفي الحالين النصر حليف امتنا بعون الله نعم وكما قال الناطق الاعلامي للمقاومة انه لجهاد نصر او استشهاد