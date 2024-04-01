الإثنين 01 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نصفها متعلق بعمليات أمنية في الشمال.. 58 إشاعة في الأردن خلال آذار

FRlfQotXEAA1uyi
نصفها متعلق بعمليات أمنية في الشمال.. 58 إشاعة في الأردن خلال آذار

قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" إنَّه سجَّل 58 إشاعة من بينها 12 إشاعة مصدرها من خارج الأردن، انتشرت بين المواطنين خلال شهر آذار الماضي.

اضافة اعلان


وأضاف المرصد في تقريره الشهري، أن 16 إشاعة من إجمالي الإشاعات المسجلة خلال آذار الماضي جرى نفيها، مقارنة 17 إشاعة جرى نفيها خلال شباط الماضي.


وأشار الى أن الإشاعات في المجال الأمني احتلت الشهر الماضي المرتبة الأولى بعدد 22 إشاعة بنسبة 38 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة، وتطرّق نحو نصفها لمواضيع لها علاقة بالعمليات الأمنية في شمال المملكة.


بينما جاءت الإشاعات السياسية، بالمرتبة الثانية مسجلة 18 إشاعة بنسبة 31 بالمئة، ثم الاقتصادية بـ 9 إشاعات ونسبة 16 بالمئة، والاجتماعية ب 6 إشاعات ونسبة 10 بالمئة، والشأن العام بإشاعتين ونسبة 3 بالمئة، وأخيرًا جاء القطاع الصحي بإشاعة واحدة بنسبة 2 بالمئة.


ولفت التقرير إلى أن 46 من إجمالي الإشاعات المسجلة لشهر آذار كان مصدرها داخليا بنسبة بلغت 79 بالمئة، و12 إشاعة كان مصدرها خارجيا بنسبة 21 بالمئة، وأن 52 إشاعة بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و6 إشاعات بنسبة 10 بالمئة كان مصدرها وسائل إعلام.


وأوضح "أكيد" أنَّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ مصدرا للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات مضلِّلة وخاطئة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني. (الديوان الملكي الهاشمي)

الملك يؤكد ضرورة تخفيض مدد التقاضي مع ضمان الحفاظ على جودة الأحكام

منذ1 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي تؤجل إعلان أسماء المستفيدين من المنح والقروض الجامعية

منذ1 ساعة
أعلام الأردن

عشائر الجبور ترفض التشكيك بموقف الأردن حيال العدوان على غزة

منذ1 ساعة
OfficialHM

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

منذ2 ساعة
الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

منذ3 ساعة
أعلام الأردن

الأردن صوت الحكمة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

إرهاصات اجتياح غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

تصنيع الأزمات وكلفتها في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مجلس النواب.. شوط إضافي أم رحيل؟!

جهاد المنسي |اليوم

فهم المسألة وتحديد المسار!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما هو المطلوب من الأردن؟

سميح المعايطة |اليوم

عن متوازيات لا تلتقي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
عائلة سودانية نزحت بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مورني في منطقة دارفور بالسودان. (رويترز)

النساء السودانيات بين معاناة النزاع والتهميش السياسي

ترجمات |29 آذار 2024
1711532695884447300

إسرائيل ستكون عرضة لعقوبات إذا لم تطع مجلس الأمن

ترجمات |27 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy

التبذير 26 آذار 2024

التبذير
 
 