السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

نضال البطاينة يكتب: قراءة في الرسائل الملكية في نيويورك ودلالات عالمية وإقليمية ومحلية

نضال البطاينة
نضال البطاينة

في ظل التخلي والتخاذل العربي تجاه فلسطين، يؤكد جلالة الملك، عبدالله الثاني ابن الحسين، في خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها  الثامنة والسبعين في نيويورك: إنّ فلسطين حاضرة دائمّا في قلبه ووجدانه، وإنّ وحدة الدّم والمصير ليست شعارّا يرفع، ولا حديثًا للإستهلاك.اضافة اعلان
كعادة جلالته في خطاباته الدّولية، يضع النّقاط على الحروف بكل صراحة ووضوح، ويقول ما لا يجرؤ على قوله الآخرون، يفاجئ العالم بطرحة لعدد من القضايا التي تؤرق الأردنيين والعالم الحرّ، وعلى رأسها القضيّة الفلسطينيّة التي وضعها على الطاولة مجددا بكافة أبعادها السياسية والإنسانية؛ ليمرر الملك رسالة عامة للمجتمع الدّولي بشكل عام، والعرب بشكل خاص، تحليلها؛  إنّ هرولة الأعراب نحو التطبيع المجاني لن تخدم العرب ولا الفلسطينيين، ولا يمكن أن يتم ويستقر كلّ ذلك بالتجاوز أو الإلتفاف من الخلف على الفلسطينيين وتناسي أساس الصراع.
ويحمل المجتمع الدولي مسؤولياته حين يشير جلالته إلى أنه إذا استمرت الضبابية التي تحيط بمستقبل الفلسطينيين، سيكون من المستحيل الاتفاق على حل سياسي لهذا الصراع، مؤكدا على أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وحل القضية المركزية في الشرق الأوسط، هو السبيل لإنهاء المعاناة في منطقتنا.
ويؤشر جلالته على جوهر حل الدولتين، المستند على قرارات الأمم المتحدة منذ بداية هذا الصراع، والتي تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني بمستقبل ينعم: بالسلام والكرامة والأمل، والذي يتم الضرب به عرض الحائط اليوم حين يعيش خمسة ملايين فلسطيني تحت الاحتلال بلا حقوق مدنية، ولا حرية في التنقل، ولا قرار لهم في إدارة شؤون حياتهم.
ولا يخفى على أحد إنّ الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف، كانت وما تزال هي الضمانة المهمة التي أحرجت دولة الكيان الصهيونيّ، وهي قبل وبعد ذلك إرث تاريخي إسلامي عربي، وحق لا ولن يقبل القسمة مع أحد.
ويدقّ جلالته ناقوس الخطر بخصوص اللاجئين الذين يعتمدون على مساعدات المجتمع الدّولي للعيش، مشيرا جلالته أنّه خلال الأشهر الماضية نقلت هذه الوكالات، واحدة تلو الأخرى، أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع هذه المساعدات جرّاء النقص الحاد في التمويل الدولي.
ويتساءل جلالته: هل هذا ما وصلنا إليه؟ هل سيقف المجتمع الدّولي مكتوف اليدين؟ ويتم ترك أسر اللاجئين، التي تجد نفسها مجبرة على إرسال أطفالها إلى العمل بدل الدّراسة؟
ويؤكد جلالة الملك مجددا على موقف الأردن بخصوص اللاجئين حيث يقول: “ نحن الأردنيين جادون في القيام بواجبنا تجاه المحتاجين، ونبذل كل ما في وسعنا لتأمين حياة كريمة للاجئين، لكن اليوم، تجاوزت قدرة الأردن على تقديم الخدمات الضرورية للاجئين حدودها، إنّ مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة، وإلى أن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم”.
وكما نرى بكل صراحة ووضوح يتحدث جلالة الملك أمام المجتمع الدولي بعيدّا عن المجاملة؛ ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينيّة، والفقر، واللاجئين، وهي الصراحة التي اعتادها منه الأردنيون والمجتمع الدّولي، حديث الواثق بنفسه وبقدراته قيادة وشعبا.
ومن الواضح أن قوة الطرح الدّولي الأردنيّ التي تمثلت بالرسائل التي تضمنها خطاب جلالة الملك سبقها تحضير لترتيب البيت الدّاخلي، وفي هذا الإطار، فإن رؤى جلالة الملك أنّ مستقبل الأردنيين هو في العمل السّياسيّ المنظم الذي يقوم على العمل الحزبيّ البرامجيّ الحقيقيّ، ما يؤكد أن جلالته يراهن على مستقبل للأردنيين يقوده الشّباب وصولا للاعتماد على الذّات.
المئوية الثّانية من عمر الدّولة الأردنيّة، ستكون نبراسًا للعمل الجاد النّوعي الحقيقي، القائم على مبدأ تداول السّلطة بين الأحزاب السّياسيّة التي اكتمل عقدها واستكملت مسيرتها وفق قوانين التّحديث السّياسيّ؛ للوصول إلى حكومات حزبيّة تنضج تدريجيّا. 
عبر مسيرتها ما تزال الحكومات التّقليدية تراوح مكانها، فلا حلول فاعلة لمشكلتي الفقر والبطالة، ولا تحسن على معيشة المواطن، وارتفاع كبير ومطّرد في الدّين العام، يرافقه انعدام الثّقة بين المواطن وحكوماته، فضلًا عن مشكلة الطاقة والمياه، وانحسار الاستثمار، وارتفاع الضّرائب.
هذه الأزمات وغيرها الكثير، لا يمكن للحكومات التّقليديّة أن تحلّها؛ ذلك أنّها جزء من هذه الأزمات، وفي هذا الإطار فقد كان جلالة الملك تقدميًّا، ديمقراطيا ، يضع بين عينيه مستقبل الأردن وشبابه، فمنذ عشرات السّنوات والحكومات التي تتشكل بالطرق التّقليدية والبرلمان الذي ينتخب ضمن أطر ضيقة لا تراعي الكفاءة، فلا الحكومات قدمت برنامجا سياسيا اقتصاديا، قابلا للتطبيق، ولا البرلمان قدم حلولا ناجعة ألزم الحكومات بتطبيقها، وظلت الأزمات تتدحرج مثل كرة الثلج، حتى وصلنا إلى وضع ينذر بالخطر، ما أحوجنا اليوم إلى الالتفاف حول قيادتنا؛ لتحصين جبهتنا الداخلية بهدف الخلاص الجماعي لا الفردي، سبيلنا هو برلمان قوي، وحكومة حزبيّة برامجيّة قوية من الشّعب للشّعب مساءلة من الشعب في ظلّ القيادة الهاشميّة، وشعارنا الذي نطبقه هو الاعتماد على الذّات؛ لنشكل رافعة تساعد جلالة الملك للعبور بنا إلى بر الأمان.
وعلينا أن نعترف، لولا جلالة الملك، وبعينه الثاقبة، ورؤيته الإستراتيجية قد تنبه إلى المستقبل لما تنبه إليه الدوار الرابع، ولا قبة العبدلي.
ليست لدينا خيارات كثيرة سوى أن نتصالح مع الذات، ونصدق مع شعبنا الأردني العربي الأبي، وأن نقلع شوكنا بأيدينا، علينا أن نواجه الحقيقة المرة بأننا نواجه الصعاب، وعلينا أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الحكيمة الواعية، التي تحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي، علينا أن نعمل يدا بيد، حكومة وبرلمان؛ لحل الأزمات لا تعميقها، بعيدا عن الأنا السياسية، وتصفية المصالح والخصوم، علينا أن نؤمن بالنّهج الهاشمي بأن الأردن للأردنيين شبابه وشيبه، هذا النهج الذي قال الملك لاءاته الثلاث حسما لمسألة الوطن البديل.
اليوم ركبت الأحزاب السياسية على السكة، وأخذ الركاب مواقعهم، وانطلق القطار، ولنبدأ الرّحلة بإيمان أن التجربة ستنضج تدريجيا مع ضرورة الالتفات إلى عامل الوقت الذي ليس في صالحنا، بقي أمامنا عدة أشهر ليوصِل كلّ حزب ركّابه بأمن وسلام، لكنّ هذه الرّحلة هي رحلة البداية لعمل حزبي فاعل تحت قبة البرلمان قوامه العمل المشترك؛ لرفعة الأردن وتقدمه بخطوات ثابتة نحو المستقبل.
كم نحتاج اليوم إلى مصارحة ومصالحة مع الذّات أولًا؛ لننطلق نحو أفق أوسع وأرحب، نعمل معا تحت عنوان عريض اسمه “الأردن”، علينا أن لا نجامل على حساب الوطن، لنقول للمصيب أصبت، وللمخطئ اخطأت قف عند حدك، إنّ الأردن يا سادة يستحق منا أكثر وأكثر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تكنولوجيا المعلومات والريادة:

عاملون بتكنولوجيا المعلومات والريادة: نقدر عاليا دعم ولي العهد وتشجيعنا لمواصلة الإبداع

منذ 23 دقيقة
_copy9344b671-رعد5cf5-4419-9c21-6121bc828126

سيناريوهات الإجهاد المائي والجفاف تثير المخاوف في العالم

منذ 24 دقيقة
د. ابراهيم بدران

سرعة التغيرات المناخية.. وبطء المواجهة

منذ1 ساعة
"مؤشر الأداء" ينظم حوارية الحُريات العامة في الأردن

"مؤشر الأداء" ينظم حوارية الحُريات العامة في الأردن

منذ8 ساعة
ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

ولي العهد يجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

منذ11 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-22 at 5.39.24 PM

معالجة 450 مريضا في يوم طبي مجاني للمقاصد بوادي عربة

منذ13 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سياحة المؤتمرات.. الغائبة عن المخططين

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

الأردن وإسرائيل في استطلاعات الرأي العام

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا "9/11"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خصخصة الأندية

سلامة الدرعاوي |اليوم

خطاب الملك.. مضامين إنسانية وحقوقية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

التضخم المتزايد عالميا: تحديات وتدابير

رعد التل |اليوم
ترجمات
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
عرفات وكلينتون ورابين أثناء توقيع اتفاقات أوسلو، 1993 - (أرشيفية)

ما بعد "أوسلو": أفكار بشأن السلام، والوعد، وإمكانية الحل

ترجمات |22 أيلول 2023
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
 