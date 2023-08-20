الأحد 20 آب 2023
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"العمل" تدعو إلى الإطلاع على نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات

"نظام لجان السلامة والصحة المهنية والمشرفين" في المؤسسات يدخل حيز التنفيذ بداية أيلول

وزارة العمل - (أرشيفية)
وزارة العمل
دعت وزارة العمل، اليوم الأحد، أصحاب العمل، إلى الإطلاع على النظام الجديد لنظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023، حيث يمكن الاطلاع عليه من خلال أيقونة "التشريعات" على موقع الوزارة الإلكتروني.اضافة اعلان

الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، قال إن نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2023/9/1، مبينا أن النظام يأتي استكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحديث التشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية ويعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.

وأشار الزيود إلى هذا النظام ونظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 جميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل.

وأشار إلى أن هذه الأنظمة تزيد من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم أيضا في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس إيجابًا على أعمال هذه المنشآت أو عدم تأخير هذه الأعمال نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها.

وحول أبرز بنود نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 بين الزيود أنه جاء لتوفير الحماية للعمال من الأمراض المهنية وتحسين الإنتاجية في المؤسسات وللتقليل من إصابات العمل في مواقع العمل والآثار الناجمة عنها من خلال ایجاد متخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية يتولون الإشراف على وضع السياسات والمعايير والخطط وإعداد القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي يجب اتباعها في مجال السلامة والصحة المهنية ومراقبة تنفيذها وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية.

ولفت إلى أن النظام عرّف النشاط الاقتصادي بأنه أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن النظام حدد اشتراطات اعتماد المشرف الاختصاصي والمشرف الفني والمهام لكل من المشرف الاختصاصي والمشرف الفني، مشيرا إلى أن النظام  يحديد أعداد كوادر السلامة حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها .

وبين أن النظام الزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرين عاملا في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية مشرف فني في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويعتمد كمشرف غير متفرغ.

وألزم النظام صاحب العمل الذي يستخدم أقل من 20 موظفا في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أقل خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية تأسيسية في السلامة والصحة المهنية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأكد أن النظام ألزم صاحب العمل بإعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة، كما الزم صاحب العمل بتجديد الاعتماد خلال 7 ايام من تاريخ انتهائه، مضيفا أن النظام حدد مدة اعتماد المشرف بسنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة له وتنتهي بإنتهاء مدة السنتين أو انتهاء مدة العقد العمل أيهما أسبق .
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