نقابة الأطباء تصدر مجلة السماعة بهوية حديثة عصرية

وتصدر العدد كلمة لنقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي حول عودة مجلة السماعة للصدور من جديد، وتضمنت مجموعة من المقابلات الخاصة، وفي مقدمتها مقابلة موسعة مع الدكتور داود باشا حنانيا، الذي أجرى أول عملية قلب مفتوح في الأردن عام 1970، وأول عملية زراعة كلى عام 1972، وأول عملية زراعة قلب عام 1985، ومقابلة مع الدكتور فوزي الحموري الذي ترأس جمعية المستشفيات الخاصة لمدة 18 عاماً، وشهدت الجمعية في عهده تطوراً كبيراً ساهم في تطور ودعم القطاع الطبي الأردني بشقيه العام والخاص، كما تضمن العدد مقابلة مع الدكتور محمد غنيمات الذي حصل مؤخراً على جائزة الطبيب المتميز في أمراض وزراعة الكلى، كأحد الأطباء الأربعة المميزين على مستوى العالم، عن منطقة الشرق الأوسط، وأحد الأطباء الرواد المميزين على مستوى العالم.
وضم العدد مقالاً خاصاً لوزير الصحة الأسبق الدكتور زيد حمزة تحت عنوان (في حضرة السماعة الجديدة!)، تناول فيه قصة ومسيرة مجلة السماعة منذ انطلاقتها عام 1964، وتقريراً خاصاً حول تطور مركز الحسين للسرطان، والآفاق الخطط المستقبلية لتوسعه مستقبلاً، ومقالات متخصصة حول مجموعة من المواضيع الصحية والطبية؛ مثل صحة الرجل والمرأة والطفل والتغذية، كتبها نخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في عدة تخصصات، إلى جانب مجموعة من التقارير التي تتعلق بصناديق نقابة الأطباء، وبعض الملفات التي تخص المهنة.
كما تناول العدد مجموعة من الأخبار التي تتناول إنجازات وإبداعات العديد من الأطباء الأردنيين في القطاعين والعام والخاص وفي الخدمات الطبية الملكية، وعدد من المستشفيات الأردنية، كما تضمن العدد ملخصاً لكتاب بعنوان (المرحوم الدكتور سهيل صالح – مسيرة عطاء وإبداع 1937 – 2022)، فيما اختتم الدكتور حازم القرالة، عضو مجلس النقابة ورئيس تحرير المجلة ورئيس اللجنة الإعلامية، العدد بمقال بعنوان (النقابة والسماعة.. مسيرة مشتركة).
وصدرت المجلة بالتعاون مع شركة فريق أرض الأردن للاستشارات والتطوير، المتخصصة بنشر المطبوعات، بإدارة الصيدلانية سناء برقان والزميل الدكتور بسام الزعبي، ويمكن تصفح المجلة الكترونياً من خلال الرابط: www.sammaamagazine.com.