الأربعاء 27 أيلول 2023
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نقابة الأطباء: مطعوم "MR-Vac" آمن وفعال

نقابة الأطباء: مطعوم "MR-Vac" آمن وفعال لمنع إصابة الأطفال بمرضي الحصبة
نقابة الأطباء: مطعوم "MR-Vac" آمن وفعال لمنع إصابة الأطفال بمرضي الحصبة
قال رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور رشيد إبداح، إن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة بالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، ضرورية ومتبعة عالمياً لسد الفجوات المناعية بين الأطفال والناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا، مما أدى إلى ظهور حالات جديدة بين الأطفال والبالغين.اضافة اعلان
وأضاف الدكتور إبداح بتصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة (MR-Vac)، آمن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم وأن مأمونيته مثبتة بأبحاث علمية ومجاز من منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الأخرى، كما أن الشركة المصنعة له رائدة في مجال صناعة المطاعيم، وتم إنتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام 2000.
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