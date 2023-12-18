الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"نقابة الصحفيين" تلغي الحفل السنوي لتكريم الناجحين في التوجيهي تضامنا مع غزة

نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
نقابة الصحفيين - (أرشيفية)
قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.اضافة اعلان
وثمن مجلس النقابة عاليا الرعاية التي قدمها بنك الاسكان للتجارة والتمويل وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء، وهي رعاية دائمة ومستمرة وتعبر عن قيم الشركتين الوطنيتين وحرصهما على مواصلة الدور الإيجابي في باب المسؤولية الاجتماعية.
وأكد المجلس أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الزميلات والزملاء لتسليمهم الجوائز التكريمية لأبنائهم، كما سيتم التنسيق مع بنك الإسكان وشركة أمنية لشكرهما وتكريمهما بدروع النقابة تقديرا منها لتعاونهما الدائم وشراكتهما المستمرة مع النقابة مقدرين سلفا تفهم الجميع وتقديرهم للظروف التي حالت دون إجراء الاحتفال هذا العام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من جلسة النواب أمس - (من المصدر)

عدم حضور وزراء يحول دون استكمال جلسة النواب الرقابية

منذ 21 دقيقة
الخصاونة يلتقي نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية

الخصاونة يلتقي نائب وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية

منذ 50 دقيقة
الشواربة: على المجتمع الدولي تقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة

الشواربة: على المجتمع الدولي تقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة

منذ2 ساعة
غيوم في العاصمة عمان -(الغد)

انخفاض على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبيا

منذ14 ساعة
62fcb3f036e27

صندوق الائتمان العسكري يطلق تمويلات جديدة

منذ21 ساعة
ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

ولي العهد يزور الطفيلة ويؤكد ضرورة تعزيز منظومة التنمية بالمحافظة

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ15 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 