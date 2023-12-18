"نقابة الصحفيين" تلغي الحفل السنوي لتكريم الناجحين في التوجيهي تضامنا مع غزة

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قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.وثمن مجلس النقابة عاليا الرعاية التي قدمها بنك الاسكان للتجارة والتمويل وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء، وهي رعاية دائمة ومستمرة وتعبر عن قيم الشركتين الوطنيتين وحرصهما على مواصلة الدور الإيجابي في باب المسؤولية الاجتماعية.وأكد المجلس أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الزميلات والزملاء لتسليمهم الجوائز التكريمية لأبنائهم، كما سيتم التنسيق مع بنك الإسكان وشركة أمنية لشكرهما وتكريمهما بدروع النقابة تقديرا منها لتعاونهما الدائم وشراكتهما المستمرة مع النقابة مقدرين سلفا تفهم الجميع وتقديرهم للظروف التي حالت دون إجراء الاحتفال هذا العام.