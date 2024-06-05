 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة الصحفيين تودع بعثة الحج الصحفية والإعلامية

b2c8230b-8419-42cc-9137-617f7cc1ec65
نقابة الصحفيين تودع بعثة الحج الصحفية والإعلامية

ودع نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بعثة الحج الصحفية والإعلامية للموسم الحالي المغادرة للديار المقدسة.

اضافة اعلان


وأكد السعايدة في بيان اليوم الأربعاء، أهمية دور البعثة في تسليط الضوء على رحلة الحجاج الأردنيين والقضايا المتعلقة بخدمة الحجاج، والتعاون مع البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف للتعامل مع أي إشكالية ومعالجتها.

وأشار إلى أن الوزارة، عملت على تسهيل مهمة البعثة، وتقديم كل ما يلزم لها لتسهيل عملها والقيام بدورها المهني.

وقال رئيس البعثة، أمين سر مجلس النقابة الزميل سامي الحربي، إن الإعلام شريك أساسي لوزارة الأوقاف في رحلة الحج السنوية، مبينا أن أعضاء البعثة سينقلون أخبار الحجاج بمهنية ومصداقية

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
b2c8230b-8419-42cc-9137-617f7cc1ec65

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

منذ2 ساعة
66607679a37f9

الصفدي ونظيره الإماراتي يدينان استمرار اقتحامات المسجد الأقصى

منذ3 ساعة
447780767_860286956128938_8759002721673057566_n

ولي العهد يرعى حفل تخريج الفوج الـ33 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة

منذ3 ساعة
1717589396938 (1)

قرارات مجلس الوزراء

منذ5 ساعة
447654815_447475524870859_8588978033866228772_n

فعاليات وأنشطة بجميع المحافظات بمناسبة اليوبيل الفضي الجمعة والسبت

منذ6 ساعة
تربية الرصيفة

تربية الرصيفة: الشديفات يجتمع برؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ23 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 