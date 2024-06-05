نقابة الصحفيين تودع بعثة الحج الصحفية والإعلامية

ودع نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بعثة الحج الصحفية والإعلامية للموسم الحالي المغادرة للديار المقدسة.

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وأكد السعايدة في بيان اليوم الأربعاء، أهمية دور البعثة في تسليط الضوء على رحلة الحجاج الأردنيين والقضايا المتعلقة بخدمة الحجاج، والتعاون مع البعثة الإدارية لوزارة الأوقاف للتعامل مع أي إشكالية ومعالجتها.



وأشار إلى أن الوزارة، عملت على تسهيل مهمة البعثة، وتقديم كل ما يلزم لها لتسهيل عملها والقيام بدورها المهني.



وقال رئيس البعثة، أمين سر مجلس النقابة الزميل سامي الحربي، إن الإعلام شريك أساسي لوزارة الأوقاف في رحلة الحج السنوية، مبينا أن أعضاء البعثة سينقلون أخبار الحجاج بمهنية ومصداقية