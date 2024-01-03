الأربعاء 03 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت
نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

أدان بيان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الجريمة الصهيونية باغتيال القائد صالح العاروري وعدد من رفاقه في المقاومة في بيروت.

وأكد المجلس في بيان أن حادثة اغتيال قادة المقاومة أمس في بيروت جريمة تضاف إلى سجل العدو الصهيوني الهمجي والدامي.

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وأضاف البيان، أن الجريمة وإن كانت مؤلمة إلا أنها الدليل الواضح على فشل وإخفاق الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة وبحثه الدائم عن أي نصر هامشي يحسن فيه صورته داخلياً وخارجياً.

وذكّر مجلس النقابة أن التاريخ يعلمنا جميعاً أن جرائم الاحتلال الصهيوني في اغتيال قادة المقاومة في فلسطين وخارجها لم يحقق لها النصر في يوم من الأيام, بل كان على النقيض من ذلك حدثاً ينقل الصراع إلى أفق آخر يخسر فيه العدو الصهيوني دائماً ويقربنا من النصر والتحرير. 
ودعا البيان بالرحمة للشهداء، والنصر والظفر لغزة وأهلها ومقاومتها,والشفاء للمصابين, والهزيمة والخسران للاحتلال الصهيوني.

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