نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

أدان بيان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الجريمة الصهيونية باغتيال القائد صالح العاروري وعدد من رفاقه في المقاومة في بيروت.



وأكد المجلس في بيان أن حادثة اغتيال قادة المقاومة أمس في بيروت جريمة تضاف إلى سجل العدو الصهيوني الهمجي والدامي.

اضافة اعلان

وأضاف البيان، أن الجريمة وإن كانت مؤلمة إلا أنها الدليل الواضح على فشل وإخفاق الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة وبحثه الدائم عن أي نصر هامشي يحسن فيه صورته داخلياً وخارجياً.



وذكّر مجلس النقابة أن التاريخ يعلمنا جميعاً أن جرائم الاحتلال الصهيوني في اغتيال قادة المقاومة في فلسطين وخارجها لم يحقق لها النصر في يوم من الأيام, بل كان على النقيض من ذلك حدثاً ينقل الصراع إلى أفق آخر يخسر فيه العدو الصهيوني دائماً ويقربنا من النصر والتحرير.

ودعا البيان بالرحمة للشهداء، والنصر والظفر لغزة وأهلها ومقاومتها,والشفاء للمصابين, والهزيمة والخسران للاحتلال الصهيوني.

