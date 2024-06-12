نقيب الأطباء: إقرار لائحة الأجور لسنة 2024 ونشرها في الجريدة الرسمية قريبا

قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم بهم امس بان لائحه أجور 2024 أرسلت للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية.

وأكد أن الأطباء يستطيعون العمل بموجبها الآن.

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وأشار الزعبي إلى أن اللائحة تتضمن زيادة بنسبة 60% على جميع الإجراءات الواردة في لائحة أجور 2008 مقسمة على 3 مراحل تبدأ من الان وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين وحسب ما اتفق عليه مع اتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.

وتتضمن اللائحة جميع الاجراءات الجديده التي لم ترد في لائحه 2008 والتي تمت مناقشتها واقرارها من قبل لجنه الأجور والجمعيات العلمية في نقابة الأطباء صاحبة الصلاحية في إصدار لائحة الأجور حسب قانون نقابه الاطباء.



واضاف الزعبي انه خلال الأيام القادمة سيقوم بمخاطبة اتحاد شركات التأمين وجميع شركات وصناديق التأمين لمناقشة وتوقيع العقد الموحد مع الجهات التأمينية وذلك حسب تعليمات الصندوق التعاوني المنشورة مؤخرا بالجريدة الرسمية.



ودعا الزعبي كافة الأطباء الى الالتزام بالأجور الواردة في اللائحة والتي ستنشر على صفحة النقابة ومرفقة بتعليمات الصندوق التعاوني.