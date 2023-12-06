الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

نواب يبحثون آخر مستجدات قطاع غزة ويثمونون دور المستشفى الأردني الميداني

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)

بحث ممثلو الكتل النيابية في الجلسة الرقابية التي تقعد الآن تحت قبة البرلمان، آخر المستجدات حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وأشادت الكتل ممثلة بالأعضاء، بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن أهل غزة وجهود جلالته بوقف العدوان، مؤكدين ان الشعب الأردني يقف مع أهل غزة.

في السياق ذاته ثمن نواب بجهود المستشفى الميداني العسكري الأردني بقطاع غزة، وعمل الهيئة الخيرية الهاشمية بإيصال المساعدات للأهل في قطاع غزة.

 

وتم خلال الجلسة عرض فيلم وثائقي قصير عن مشاركة ولي العهد الأمير الحسين في إنشاء "المستشفى الميداني الأردني الخاص 2 "في غزة والخدمات العلاجية التي يقدمها الأطباء والممرضين في المستشفى.

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وأجمع نواب، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية ترتكبها القوات الصهيونية تستوجب التدخل الدولي لوقف العدوان. 


بدوره انتقد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية بلال المومني التعديلات التي  أحدثتها الحكومة على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، مؤكدا أن هذه التعديلات ستحرم الكثير من الطلبة من الاستفادة من الصندوق، مطالبا باسم اللجنة بالتراجع عن هذه التعديلات.

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