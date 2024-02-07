الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نواب يرفضون التعديل المقترح على قانون الانتخاب

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)

عبر النواب ينال فريحات وصالح العرموطي وحسن الرياطي، ومحمد ابو صعيليك وهم اعضاء في كتلة الإصلاح والنائب محمد العكور عن رفضهم للتعديل المقترح على قانون الانتخاب معتبرين ان هناك تعديلات احق يجب الانتباه اليها قبل هذا التعديل، حيث طلب العرموطي رد القانون.
وايد مشروع القانون النواب علي الخلايلة، وهايل عياش، ونضال الحياري، كما أوضح النائب عبد المنعم العودات المسار القانوني للتعديل مقدما شرحا مفصلا حوله، واقترح إضافة حتى لا يكون هناك لبس في الشرح، وهو الذي وافق عليه النواب.
وينص التعديل على إلغاء نص البند ٤ من الفقرة 1 من المادة 49 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي: "على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقرة إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان من خلال التنافس الحر، وثلاث قوائم محلية على الاقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم ( العتبة) المنصوص عليها في القانون تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1% على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الادنى المطلوب وفقًا لأحكام هذا البند".

اضافة اعلان

تجدر الإشارة ان نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7% اما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فهي 2%، ويعني التعديل المقترح منح فرص اكبر للقوائم المحلية حيث كان القانون الأصلي يحصر الفائز بالمقاعد النيابية بالقائمة التي تتجاوز نسبة الحسم فقط حتى لو كانت قائمة واحدة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image (14)

ذكرى الإسراء والمعراج.. رسائل بقرب النصر وزوال الغمّة

منذأقل من دقيقة
مجلس النواب

النواب يعدل على نسبة (العتبة) بقانون الانتخاب.. والصفدي: ليس استهداف للعمل الإسلامي

منذ 56 دقيقة
جانب من جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين - (تصوير: أمير خليفة)

النواب يقرأون الفاتحة على روح النائب ذيابات والموظف بالمجلس عمران شنيكات

منذ2 ساعة
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)

الصفدي: في هذا اليوم نجدد البيعة لفارس بني هاشم

منذ2 ساعة
654a2295a9160

الأردن والاتحاد الأوروبي يؤكدان قوة شراكتهما

منذ2 ساعة
ولي العهد ينشر رسالة من الملك الباني بمناسبة اليوبيل الفضي

ولي العهد ينشر رسالة من الملك الباني بمناسبة اليوبيل الفضي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات | منذ15 ساعة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 