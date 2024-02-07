نواب يرفضون التعديل المقترح على قانون الانتخاب

جهاد المنسي

عبر النواب ينال فريحات وصالح العرموطي وحسن الرياطي، ومحمد ابو صعيليك وهم اعضاء في كتلة الإصلاح والنائب محمد العكور عن رفضهم للتعديل المقترح على قانون الانتخاب معتبرين ان هناك تعديلات احق يجب الانتباه اليها قبل هذا التعديل، حيث طلب العرموطي رد القانون.

وايد مشروع القانون النواب علي الخلايلة، وهايل عياش، ونضال الحياري، كما أوضح النائب عبد المنعم العودات المسار القانوني للتعديل مقدما شرحا مفصلا حوله، واقترح إضافة حتى لا يكون هناك لبس في الشرح، وهو الذي وافق عليه النواب.

وينص التعديل على إلغاء نص البند ٤ من الفقرة 1 من المادة 49 من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي: "على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقرة إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان من خلال التنافس الحر، وثلاث قوائم محلية على الاقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم ( العتبة) المنصوص عليها في القانون تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1% على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الادنى المطلوب وفقًا لأحكام هذا البند".



اضافة اعلان

تجدر الإشارة ان نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7% اما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فهي 2%، ويعني التعديل المقترح منح فرص اكبر للقوائم المحلية حيث كان القانون الأصلي يحصر الفائز بالمقاعد النيابية بالقائمة التي تتجاوز نسبة الحسم فقط حتى لو كانت قائمة واحدة.