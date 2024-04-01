الإثنين 01 نيسان 2024
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هذا ما أقره النواب في الجلسة الأخيرة من عمر الدورة العادية

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)

أقر مجلس النواب مشروع قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والذي سيتم بموجبه وضع نظام خاص يحدد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت، وتنظيم آليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المنشآت والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائي.

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وأحال مجلس النواب قرار لجنتهم  المالية حول تقارير ديوان المحاسبة  للأعوام (2018 و2019 و2020 و 2021) المتعلقة بشبهات الفساد لدائرة مكافحة الفساد، ومخالفات وردت في تقرير اللجنة المالية للنائب العام،جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.


ويرجح أن تكون جلسة  اليوم الاخيرة في عمر الدورة العادية لمجلس الامة التاسع عشر، والتي تنتهي دستوريا بعد 10 أيام في الحادي عشر من نيسان/ ابريل الحالي، وحيث بات متوقعا اتخاذ قرار فص الدورة قبل بداية عطلة العيد، فيما يرجح حل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. 


في الجلسة شرع النواب بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن السنوات الانفة حيث عقدت اللجنة المالية 151 اجتماعا مع عدد من الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة لها، ونتج عن مناقشة التقارير 112 مخرج اعتداء على المال العام أو سوء الإدارة، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد وتحتاج لمزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجا عام 2019 و29 مخرجا عام 2020 و19 مخرجا عام 2021.


وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير مالية النواب 47% بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على أطراف التعاقد أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرجا رقابيا بواقع 16 مخرجا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و 14 مخرجا عام 2019 بقيمة 898 ألف دينار و 12 مخرجا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار و18 مخرجا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.


وبين قرار اللجنة المالية إحالة 23 قضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في عام 2018، و33 في العام 2019، و9 في العام 2020، و6 في العام 2021، وصرف مكافآت وحوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات مخالفات للتشريعات الناظمة، حيث قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجا، بواقع 52 مخرجا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار و51 مخرجا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار و39 مخرجا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار و55 مخرجا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.

 

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