هل "إنزال غزة" هو العملية الأولى للقوات المسلحة الأردنية؟

اضافة اعلان

لم تكن عملية الإنزال التي نفذها سلاح الجو الملكي فجر اليوم في قطاع غزة، الأولى التي يتمكن خلالها الأردن من كسر الحصار عن الأشقاء العرب في مواقف مختلفة.والواقع يدلل أن للأردن تاريخ في كسر الحصارات عن الأشقاء، فقد فعل ذلك في بيروت عام 2006، وأعلن جلالة الملك وقتها عن وصول أول طائرة أردنية من سلاح الجو الملكي تحمل مستشفى ميدانيا ومعدات طبية لمعالجة ضحايا العدوان الإسرائيلي، ومجموعات من سلاح الهندسة لإعادة فتح مطار بيروت.وكانت القوات المسلحة الأردنية، أعلنت عن قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر الاثنين، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.وقال جلالة الملك، في منشور على منصة (X)، فجر الاثنين، إن نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.