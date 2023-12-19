الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يمكن السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي؟

د. محمود أبو فروة الرجبي
د. محمود أبو فروة الرجبي
أثار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تضمنه من مشاهد بشعة للقتل، والتدمير، والإبادة الجماعية، واستهداف الأطفال والنساء، والمدنيين، وتدمير البيوت، والـمساجد، والكنائس، وحصار المستشفيات وقصفها، والجنون الإسرائيلي تساؤلاتٍ عديدةً فيما يخص منصات التواصل الاجتماعي التي يمكن اعتبارها البطل الإعلامي الحقيقي في هذه الحرب غير المسبوقة، وولد ذلك أسئلة عديدة عن تأثيراتها الكبيرة، وقدرتها على تغيير التأييد الغربي التقليدي، وغير الـمبرر للعدوان الإسرائيلي الـمستمر منذ 75 عامًا.  اضافة اعلان
على غير العادة، لم ينفرد الإعلام الغربي – والأميركي خاصة – وهو الـمعروف بتحيزه للرواية الإسرائيلية، وعدم إعطائه فرصة للسردية العربية بالظهور في الساحة الإعلامية كما حصل في الـمعارك السابقة، وبدلًا من أن يعاني العرب من ظلم الإعلام، وتحيزه، وعدم اهتمامه بنقل الصورة الحقيقية في الميدان، أصبحت الشكوى على منصات التواصل الاجتماعي تأتي من الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الـمرة لا تأتي الشكوى لأن هذه الوسائل قامت بنقل الصورة غير الحقيقية لما يجري، بل لأنها تفعل ذلك، والقاعدة الأساسية في علم الإعلام تقول دائمًا إن المعتدي يخاف من الإعلام، وهذا ما يحصل مع دولة الاحتلال التي باتت تردد في كل مكان أنها مظلومة، ومستهدفة من منصات التواصل الاجتماعي. 
خلال العقود الـماضية عاشت دولة الاحتلال في ظل حماية أمنية تامة، فكما أنها تحاصر الشعب الفلسطيني، وتمنعه من الحصول على حقوقه الطبيعة في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتمتع بالحرية في أرضه وبحره، فهي تفرض عليه من خلال شركائها – أميركا وغالبية الدول الغربية- حصارا إعلاميًا شديدًا، تمثل في إخفاء السردية العربية، وانتقاء الأحداث التي يتم نقلها إلى القارئ أو المشاهد الغربي، وعدم التعامل مع القضية الفلسطينية وفقًا للمهنية الإعلامية، بل وتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، والعيش في ظل استثناء إعلامي بغيض – سيشكل لاحقًا وعند الصحوة الغربية وتغير معطيات الإعلام وغياب الوفرة الـمالية الصهيونية التي تكبله وصمة عار تجعل الغرب يكفر عن خطاياه، فيذكر ليل نهار ما قام به من جرائم إعلامية بحق شعب أعزل يتوق لتقرير مصيره لصالح آلة حربية تبدع في تجريد الآخرين من إنسانيتهم-. 
الغريب أن منصات التواصل الاجتماعي ورغم التقييد الكبير لها – خاصة في منصة الفيس بوك- ومحاربة الـمحتوى الفلسطيني بطريقة مكشوفة، ولكنها وبسبب التفاعل الكبير مع القضية الفلسطينية لم تستطع للآن رغم كل الإجراءات التي قامت بها من تحييد السردية العربية الفلسطينية، بل وما زال الاحتلال الإسرائيلي ومؤيدوه يصفون هذه المنصات بالظالمة لمجرد أنها تحاول نقل الحقيقة، ولعل زيارة إيلون ماسك إلى فلسطين المحتلة، ولقائه كبار القادة الإسرائيلين، والضغط عليه بكل السبل من أجل منع الـمحتوى الفلسطيني، ورغم تصريحاته المرضية نوعًا ما للعرب، ولكن الواقع الآن في منصة (X) يشير في بعض مؤشراته إلى أنه يتجه إلى انتهاج أسلوب منصة الفيس بوك اتجاه الـمحتوى العربي الفلسطيني. 
حسب رؤيتي الشخصية التي أزعم أنها مستندة إلى وقائع ومعطيات، وقراءة دقيقة في الإعلام الغربي، وبناء على تخصصي في الإعلام الرقمي أعتقد أن منصات التواصل الاجتماعي وفي حالات القضايا الحاسمة التي تلقى صدى شعبيًا كبيرًا، مثل القضية الفلسطينية تتمرد على كل الخوارزميات التي تحاول لجم الرأي العام الرقمي العالمي، ومهما حاولت هذه الـمنصات إخفاء تحيزها الكبير لجهة ضد أخرى، فإنها مثل العصر الرقمي الذي نعيشه “عصر الانكشاف” والفضائحية في كل شيء لن تنجح. 
لا يمكن لـمنصات التواصل الاجتماعي أن تمنع الـمحتوى المخالف ألا يظهر وإلا فإنها ستفقد مصدر قوتها – إعطاء فرصة للصوت الـمختلف أن يصدح في كل وقت وحين- ولكنها دائمًا تلجأ إلى الحيلة في ذلك من خلال تجيير الخوارزميات، واللعب بطرق توزيع الـمحتوى، وحجمه، ومع ذلك فإن المد الشعبي الرقمي الهائل لا يسمح بوقوف أي قوة أمامه. 
قضية الشيخ جراح، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، كشف الإعلام الغربي، وعراه تمامًا، وأثبت بما لا مجال للشك أن المهنية الإعلامية تتبخر أمام الوفرة الـمالية الصهيونية، وسوق الإعلانات، والهيمنة التقليدية لحلفاء كيان الاحتلال على الإعلام، وأن منصات التواصل الاجتماعي – رغم ما يعتريها من تحيز- تشكل فعليًا الإعلام البديل، وهي الأكثر قدرة على نقل ما يحصل فعلًا في الميدان، دون تأطير، أو تحريف، أو تزييف.
لن يستمر الظلم الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني، والغرب بدأ يتغير – خاصة فيما يتعلق بشبابه- ودولة الاحتلال على موعد مع تغييرات عاصفة في الرأي العام العالمي ستقلب الطاولة عليه، لينتهي - بإذن الله- آخر احتلال استعماري بغيض ما زال يشكل وصمة عار في جبين البشرية. 
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