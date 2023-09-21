الخميس 21 أيلول 2023
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وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة قرب البحر الميت

وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة قرب البحر الميت
وادي الأردن تزيل 7 أبنية مقامة قرب البحر الميت
أزالت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس، 7 أبنية غير مأهولة مقامة بطريقة مخالفة على أراضي خزينة الدولة بمنطقة السويمة قرب البحر الميت.
وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة وبلدية السويمة، أزالت تلك الابنية الواقعة ضمن حوض 2 بالسويمة وحوض 9 الحمرة الشمالي/ قرية الفيحاء، والتي منها 4 أبنية مسقوفة و 3 أخرى غير مسقوفة وجميعها جدرانها من الطوب وغير مأهولة بالسكان.اضافة اعلان
وأكدت السلطة، أنه تم عمل تقرير إزالة مشترك لتلك الأبنية التي تعود لأشخاص غير معروفين وبدون الحصول على موافقات السلطة، مشيرة الى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المعتدين حال معرفة هوياتهم حسب الأصول.
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