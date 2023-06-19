وثيقة توأمة بين نقابتي العاملين بالتعليم الخاص في الأردن وفلسطين

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وقعت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة العاملين في التعليم في القطاعين الأهلي والخاص بمحافظة أريحا والأغوار في فلسطين، اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وثيقة التأخي والتوأمة، بهدف تعزيز العمل النقابي بين الطرفين، وترسيخ العلاقات الأخوية والنقابية التي تجمع الأردن مع الأشقاء في فلسطين.وتأتي الوثيقة، التي وقعها رئيس النقابة مازن المعايطة، ورئيس نقابة العاملين في التعليم في محافظة أريحا والأغوار، كايد بولص، انطلاقا من وحدة العمل النقابي بين المنظمات النقابية العربية، ورغبة بتطوير العلاقات الأخوية بينها، بإعتماد أنواع جديدة من أساليب التضامن العمالي العربي بالتوأمة والتآخي.ونصت الوثيقة، على تعزيز الروابط الأخوية بين أعضاء كلا من النقابتين وتنميتها وفق أفاق جديدة لتحقيق التكامل بينهما، والعمل على دعم وتطوير البرامج النقابية والثقافية بين النقابتين وأعضائهما.واكدت على ضرورة، إقامة ورشات عمل لإفادة المعلم عن أحدث الطرق والأساليب المستخدمة في التعليم، وتنظيم زيارات تبادلية بين النقابتين بهدف تبادل الخبرات، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة مشتركة لتنفيذ بنودها.