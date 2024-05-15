تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أمس الثلاثاء المطبخ الإنتاجي في جمعية النوايا الطيبة الخيرية ومدرسة حي المداحلة الثانوية للبنات للاطلاع على سير عملية إعداد وجبات الطعام ومراحل إعداد الفواكه قبل توزيعها على المدارس .



وقال الدكتور العجارمة، إن وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ومن خلال الجمعية الملكية للتوعية الصحية تنفذ أنشطة التغذية المدرسية لتقديم الدعم الحيوي للأطفال الأردنيين واللاجئين في المدارس الحكومية التابعة للمناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.



وبين أن المشروع يهدف الى تنمية الطلبة جسميًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا الأمر الذي يؤثر إيجابا نحو دفعهم للتعلم وحب الاستطلاع التي تعتبر الأساس في عملية النمو المعرفي، لافتا أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يقدم وجبات مدرسية لـ 520 ألف طالب وطالبة في أغلب مديريات التربية والتعليم ومخيمات اللاجئين.

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موضحا ان الوجبة الصحية تتضمن تقديم حبة معجنات وحبة خضار وحبة فاكهة (موز أو تفاح) في 10 مطابخ إنتاجية لمدة 60 يومًا في الفصل الدراسي الواحد في حين يُقدّم نموذج البسكويت بنوعيه؛ المدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين للطلبة على مدار 50 يومًا خلال الفصل الدراسي الواحد حسب خطة إجرائية يتم تعميمها على المديريات المستهدفة بالمشروع.



وأضاف الدكتور العجارمة أن الوجبة الصحية توفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الإنتاجية لتعبئة الوجبات وغسل الخضار والفواكه، الأمر الذي يساعد في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحسين الوضع المعيشي لهن.



وأشار إلى أن أعمار الطلبة المستفيدين من الوجبة الصحية تتراوح بين 5 و11 عاماً، لافتا أنه يتم توزيع البسكويت بنوعيه على حوالي 430 ألف طالب وطالبة، فيما يتم توفير الوجبات الغذائية الصحية ضمن "نموذج التغذية المدرسية الصحي" لما يقارب 90 ألف طالب وطالبة في ستة محافظات (مادبا، البلقاء، المفرق، إربد، الكرك، الطفيلة).



وعبر عن شكره للدول المانحة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ومندوبي الدول المشاركة في الزيارة؛ كهولندا والسويد وقطر والسعودية. واليابان وبريطانيا.



يشار بأن عدد المدارس المشمولة بالتغذية ١٢٨ مدرسة في البادية الشمالية الشرقية.