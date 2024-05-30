 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين ظهر الأحد

مكة المكرمة
مكة المكرمة
تنطلق تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، يوم الأحد المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا، حفل وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في العاصمة عمان.-(بترا)اضافة اعلان
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