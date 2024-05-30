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الخميس 30 أيار 2024
11:39 ص
وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين ظهر الأحد
مكة المكرمة
تنطلق تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، يوم الأحد المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا، حفل وداع أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في العاصمة عمان.
-(بترا)
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الخلايلة
الديار المقدسة
حفل وداع
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