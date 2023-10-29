ورشة تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي بدورتها للعام 2024 المخصّصة لمؤسسات التعليم العالي

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افتتح أمينُ عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي ورشةً تعريفية بجائزة الحسن للتميز العلمي للعام 2024، والمخصّصة في دورتها هذه لفئة مؤسسات التعليم العالي باستثاء التعليم التقني، بمشاركة ضباط ارتباط من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، في مدرج الهاشميين بالجمعية العلمية الملكية.وفي مستهل كلمته، قال الرفاعي إن المجلس أنشأ الجائزة منذ العام 1995 تقديراً لمكانة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال العلمية، ودوره الريادي في رعاية العلم والعلماء والإبداع، وتعزيزاً لموقف سموه الكبير في دعم المؤسسات المعنية بالتعليم والتدريب.كما ودعا الرفاعي الجامعات إلى التقدّم للجائزة، والعمل على نشر فكرتها مبيناً أهميتها في تشجيع سبل البحث العلمي التطبيقي، وترجمته إلى إنجازات تخدم الحياة في مناحيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عبرَ برامج منهجية ناجحة ومؤثرة، لافتاً إلى أن المجلس يرى الجامعات بيوتاً للخبرة والمعرفة، وحواضنَ للإبداع والريادة.وأشار الرفاعي أن الجائزة تنسجمُ مع دور المجلس، الذي أنشى عام 1987، كمؤسسة عامة مستقلة، تعمل كمظلة وطنية لجميع أنشطة العلوم والتكنولوجيا، وتعظّم الاستفادة من تطبيقاتها في التنمية، من خلال بناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية متميزة، والاهتمام بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية، ومشاريع البحث والتطوير والتسويق التجاري لمنتجاتها، والتشبيك مع مختلف المؤسسات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية.وبدورها، قدّمت مديرة الجائزة سحر الفاخوري عرضاً مفصّلاً حول فكرة الجائزة وفئاتها، وآلية التقدم إليها، وكيفية تعبئة الاستمارات الخاصة بها، مجيبة عن استفسارات الحضور وملاحظاتهم.يُذكر أن للجائزة لجنة مختصّة ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة ثروت الحسن، وهي تمنح في كل عام لفئة من الفئات التالية بالتناوب، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني، وآخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 31/1/2024.