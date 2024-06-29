عقدت منظمة العمل الدولية في عمان يوم الخميس الماضي ورشة عمل حول توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للعاملين في قطاع الزراعة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا.

اضافة اعلان



وركزت الورشة الحديث عن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي في قطاع الزراعة حيث تنتشر العمالة غير المنظمة بأجر يومي او موسمي وحسب العوامل الجوية وذلك بسبب محدودية العمل في القطاعات المنظمة الرسمية وعزوف الشباب عن الانخراط في قطاع الزراعة.



وحذر المشاركون في الورشة من خطر تآكل هذا القطاع مستقبلا، وتقلص الزراعة في الاقتصاد وتراجع التوظيف فيه لعدم توفر شروط العمل اللائق وعدم وجود حماية اجتماعية وتأمين صحي ووسائل نقل آمنة واستقرار للعمالة في القطاع مع وجود تحديات وانتهاكات للعمالة في القطاع سواء محلية او وافده او لاجئين.



وأجمع المشاركون في الورشة والتي حضرها المدير العام المساعد الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال افريقيا، والمدير العام المساعد لمنظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي للدول العربية، على أن توسيع نظام الحماية الاجتماعية يجب ان يكون هنالك متخصص مالي لقطاع الزراعة خاص للضمان الاجتماعي.



إضافة لنشر الوعي والمعرفة بأهمية الحماية الاجتماعية لعامل الزراعة والمزارع الذي يشكو دائما من الأعباء المالية وارتفاع اسعار المواد الاولية والعوامل الجوية والقرارات الحكومية وعدم قدرته على التفاوض، وبالتالي خسائر في الإنتاج.



وعرضت رئيسة النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، بشرى السلمان، تجربة الأردن في تنظيم عمال الزراعة خاصة بعد صدور نظام عمال الزراعة عام 2021 والصعوبات والتحديات التي واجهتهم وتنظيمهم نقابيا.



وتم عرض تقديمي وتجارب لدول حول توسيع نظام الضمان الاجتماعي في قطاع الزراعة للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين بدون اجر في العراق إقليم (كردستان)والحديث عن الالية لإزالة العوائق القانونية والمالية امام تغطية الضمان الاجتماعي.



وتم عرض تجربة سلطنة عمان وكيفية شمول عمال الزراعة بكافة التأمينات ووجود ربط حكومي الكتروني لضم كافة العمال في الحماية الاجتماعية.

إضافة لعرض تجارب من مصر ولبنان والمغرب والباكستان ومالدوفا.



وفي جلسة نقاشية حول الاليات والوسائل لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول والتواصل للاستفادة من التجارب فيما بينهم للوصول لحلول وتسهيل ضم عمال الزراعة للحماية الاجتماعية علما ان هناك أكثر من 14 اتفاقية عمل دولية تتعلق بقطاع الزراعة في منظمة العمل الدولية.