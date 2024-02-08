وزارة الشباب ونهر الأردن واليونيسف يدعمون 11 مشروعاً رياديا ضمن "أردن مبتكر "

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أطلقت وزارة الشباب اليوم، بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن واليونيسف، 11 مشروعاً ريادياً شبابيا ضمن الدورة السادسة لبرنامج "أردن مبتكر".حيث شارك وزير الشباب محمد النابلسي وممثل اليونيسف في الأردن فيليب دواميل، و المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، حفل اليوم في صالة عرض تصاميم نهر الأردن.حيث يستهدف برنامج أردن مبتكر، الذي أطلق في العام 2018 ، تمكين وتطوير مهارات الشباب واليافعين في تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة مصممة لتوفير حلول تكنولوجية وبيئية لتحديات مجتمعية واقتصادية تواجه مجتمعاتهم .وتضمنت فعاليات الدورة السادسة للبرنامج اختيار 11 مشروعا رياديا من بين مجموعة تضم أكثر من 400 مشروعا رياديا تقدم للبرنامج، حيث تمكنت المشاريع المتأهلة من إجراء دراسات جدوى والمشاركة في معسكر تدريبي خاص بالريادة والابتكار الاجتماعي، وصولا إلى مرحلة التحكيم ليتم اختيار المشاريع الحاصلة على الدعم المالي والفني (بما في ذلك معسكرات التدريب والإرشاد وتمويل يصل إلى 2000 دينار أردني).تميزت المشاريع المتأهلة هذا العام بتطوير حلول لقضايا وتحديات مجتمعية وبيئية، بدءًا من إنشاء المساحات الخضراء إلى حلول إعادة التدوير الرائدة والابتكارات التكنولوجية المتطورة، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات الإلكترونية.ويعد برنامج "أردن مبتكر" والذي تنفذه مؤسسة نهر الأردن بالشراكة مع اليونيسف ووزارة الشباب، بدعم من شراكة "بروسبيكتس" – آفاق، التابعة للحكومة الهولندية؛ أحد برامج حاضنات الابتكار الاجتماعي، والذي يهدف إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وتمكين الشباب واليافعين من خلال بناء وتطوير مهاراتهم نحو الريادة في الأعمال، والمساهمة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وفي ختام الفعاليات قال النابلسي أن تعزيز مشاركة الشباب في بيئة ريادة الأعمال محورا رئيسا حرصت الوزارة على ترجمته من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في الشباب والريادة والابداع والشباب والتعليم والتكنولوجيا، وما ينبثق عنها من برامج ومشاريع كالملتقيات الوطنية الريادية وحواضن الأعمال ، ولفت النابلسي انه وفي إطار تحفيز الشباب على التوجه نحو الريادة في الأعمال فقد حرصت الوزارة على التوسع في إنشاء حاضنات الابتكار والابداع لتغطي كافة محافظات المملكة خلال العام .مثمنا الشراكة مع مؤسسة نهر الأردن واليونيسف في تنفيذ برامج حواضن الابداع والابتكار ودعم الأفكار الريادية الشبابية لبرامج ومشاريع على أرض الواقع .وقال ممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامل "تفتخر اليونيسف بدعم برنامج أردن مبتكر وتتطلع إلى رؤية الشباب الذين تم تكريمهم اليوم وهم يعملون على تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مبادرات مستدامة."وأضاف دوامل " ومن خلال الشراكة بين اليونيسف ووزارة الشباب ومؤسسة نهر الأردن، سنواصل جهودنا لتعزيز عقلية ريادة الأعمال لدى الشباب الأردني وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح."وبدورها، قالت المديرة العامّة لمؤسسة نهر الأردن انعام البريشي " ن هذه الاتفاقية هي جزء من سلسلة سعينا نحو تطوير مهارات الشباب التي تمكنهم من تنفيذ مشاريع ريادية مبتكرة، كذلك تطوير مشاريعهم بشكل مستدام" وثمّنت الشراكة المتواصلة بين مؤسسة نهر الأردن واليونيسف ووزارة الشباب لتعزيز عملية الابتكار الاجتماعي والريادة لدى الشباب.