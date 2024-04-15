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الإثنين 15 نيسان 2024
4:15 م
وزارة العمل: العفو العام لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل
وزارة العمل
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.
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قانون العفو العام
محمد الزيود
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