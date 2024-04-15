الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزارة العمل: العفو العام لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل

وزارة العمل
وزارة العمل
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
638487894912374261

الأردن ينفذ 3 إنزالات جديدة على شمال غزة

منذ1 ساعة
الخارجية

الخارجية تعزي بضحايا السيول والأمطار في سلطنة عُمان

منذ2 ساعة
الجامعة الهاشمية

خالد هشام الحياري رئيساً للجامعة الهاشمية

منذ2 ساعة
الملك

الملك: ما تشهده المنطقة قد يدفع بالمزيد من التصعيد، ويهدد أمنها واستقرارها

منذ3 ساعة
OfficialHM

الملك يتلقى اتصالا من رئيس دولة الإمارات

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-14 at 3.56.04 PM

الحكومة تتابع التحضيرات لتشغيل مشروع حافلات التردد السريع عمان-الزرقاء

14 نيسان 2024
افكار و مواقف

النسخة المخففة من الحرب الإقليمية

ماهر أبو طير |اليوم

ما الذي فعلته إيران في ردها؟

موفق ملكاوي |اليوم

ثلاثة سيناريوهات لموعد الانتخابات المقبلة

جهاد المنسي |اليوم

بعد الهجوم الإيراني.. حرب أم تسوية سياسية؟

نضال منصور |اليوم

الرؤية الأردنية للحل !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن.. الدور الأخطر

سميح المعايطة |اليوم

تلك الصفعة التي لم تكتمل

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات | منذ19 ساعة
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات | منذ19 ساعة
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
رجل أمن روسي أمام مكان الحفل المحترق في قاعة مدينة كروكوس بعيد هجوم 22 آذار (مارس) الماضي في موسكو - (أرشيفية)

هجوم موسكو يعنى أن "داعش" حي وعلى الغرب الحذر

ترجمات |08 نيسان 2024
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات |06 نيسان 2024
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات |06 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

بقايا المسَّيرات في الأردن

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت

هدر 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس
 
 