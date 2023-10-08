وزارة العمل: هذه شروط تشغيل الأحداث

اضافة اعلان

أعلنت وزارة العمل قوانين العمل الأردني فيما يتعلق بتشغيل الأحداث.وأضافت الوزارة في بيان أن المادة تشير رقم (75) من قانون العمل الأردني المتعلقة باستخدام الأحداث إلى "يحظر تشغيل الحدث:أ‌- أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.ب‌- بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا.ت‌- في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.2) تشير المادة (76) من قانون العمل والمتعلقة بشروط استخدام الأحداثعلى صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:أ‌- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.ب‌- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".