الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزيرة التنمية ترعى الحلقة النقاشية للتعليمات الخاصة بدور الإيواء الاسري

وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى
رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اليوم الاثنين أعمال الجلسة النقاشية ، مع كوادر حماية الأسرة لمناقشة التعليمات الخاصة بدور الإيواء الأسري، التي تنظمها جمعية اتحاد المرأة الأردنية بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الأسرة مها العلي والسفير النرويجي ايسبين افينت ومدير حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد سائد القطاونة ورئيسة الجمعية ، ومجموعة من المعنيين .اضافة اعلان

وقالت بني مصطفى في كلمة لها ان الحديث لا يبدأ دون الاشارة الى المأساة المستمرة تحت نظر العالم ضد الفلسطينيين في غزة والذي يضع موضوع المرأة على المحك، وكيف ان العالم يصمت عن الجريمة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني ، اضافة الى التحديات الاخرى من التجويع والاوضاع الصحية وغيرها.

وأشارت الى ان جلالة الملك يبذل جهود كبيرة لوقف هذه المأساة، وهو الاكثر تأثيرا في العالم لرفع الظلم عن ابناء غزة ووقف الابادة الجماعية،مشيرة لجهود جلالة الملك في ايصال المساعدات .
 
وبينت انه في الاطار الوطني ونحن نتفيئ ظلال الاحتفال باليوبيل الفضي، قد تراكمت الانجازات للنساء على جميع المستويات وخاصة التشريعية، وما تم انجازه من قوانين لها علاقة بالمشاركة السياسية، وخاصة التعديل الذي جرى على الدستور الامر الذي ينظر له باجلال وتقدير لهذه الارداة السياسية التي اخرجت هذا النص التقدمي.

وأوضحت انه من المهم الاشارة الى تطور قانون التنمية الاجتماعية الذي اشار بصورة عامة للعنف الاسري وخاصة العنف ضد المرأة، الامر الذي يدل على انعكاس النص الدستوري على المنظومة التشريعية للمرأة.

وأكدت اننا مهتمين بمخرجات هذه الورشة، وسنصل الى خطوات عملية تنعكس على محور الوقاية، والعمل مع المعنفين وليس المعنفات فقط ، كما ان هناك تعاون وثيق مع شركائنا من الامن العام حيث جرى مؤخرا اجتماع في وزارة التنمية مع مدير الامن العام والفريق المعني لتجاوز المعيقات للعمل، بالاضافة لجهود المجلس الوطني لشؤون الاسرة وكافة الشركاء.

وذكرت في معرض حديثها الى ان وزارة التنمية الاجتماعية لديها خمسة دور لايواء الحالات التي تتعرض للعنف وهي دار الوفاق الاسري عمان ودار الوفاق الاسري اربد ودار الوفاق الاسري العقبة ودار آمنة ودار كرامة، وجميعها تقدم مستوى عالي من الخدمات الرعائية بالإضافة إلى خدمات التاهيل و الإدماج المجتمعي.

وأكدت ان الحوار بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني يفضي في النهاية الى توصيات قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مشيرة الى ان جميع الجهود تصب في اطار وطني واحد.

من جانبه اكد السفير النرويجي لدى الاردن ايسبين افينت في كلمة له انه في ظل ما تشهد المنطقة من اوضاع مؤسفة في غزة يصبح اكثر اهمية الحديث عن موضوع حماية المرأة من العنف، لان العنف ضد المرأة هو من اكثر ظواهر العنف في العالم.

من جهتها قالت امنة الزعبي رئيس جمعية اتحاد المرأة الاردنية انه لدينا شراكات على المستوى الرسمي، وأن الاردن من اوائل الدول التي طورت اليات حماية المرأة، مشيرة الى انه هناك تحديات على المستوى القانوني والاجتماعي، ولهذا نسعى جميعا لتذليلها لتكريس منظومة الحماية من منظور قانوني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأردن والكويت

الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بعيد العمال العالمي

30 نيسان 2024
438802249_818762390285468_3177911899645093548_n

من بينها نظام لتخفيض اشتراكات الضمان.. قرارات مجلس الوزراء

24 نيسان 2024
438087217_836089475230440_4459455483397215169_n-1920x1073

بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن

24 نيسان 2024
8

أبو السمن يوجه بدراسة مطالب المستثمرين في منطقة البحاث

17 نيسان 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-05-13 at 10.33.29 AM

"المهندسين الزراعيين" تنظم ورشة تدريبية متخصصة حول "تسجيل المبيدات"

منذ2 ساعة
bc97094b-d7b5-4969-aa3b-1d19afad5f5c

من مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، زعيتر تدعو إلى مواجهة التبشير الاستعماري

منذ4 ساعة
وزيرة العمل ناديا الروابدة

الروابدة تصدر قرارا بخصوص وسائل الإسعاف الطبي الخاص

منذ4 ساعة
القضاء يجنب 41 طفلا القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاع

القضاء يجنب 41 طفلا القيود الجرمية بالصلح وتسوية النزاع

منذ17 ساعة
د. محمد مفلح الحدب

ماذا يعني رفع التصنيف الائتماني للأردن من B1 إلى Ba3؟

منذ17 ساعة
Untitled-1

الشباب والتكنولوجيا والأحزاب

منذ17 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ16 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 