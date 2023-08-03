وزير الأشغال وأمين عمان يبحثان تنسيق وتكاملية العمل

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بحث وزير الاشغال العامة والاسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة تفعيل آليات التنسيق المستمر بين الوزارة والأمانة في مختلف الملفات وخصوصا ملف الطرق النافذة والتقاطعات ضمن حدود أمانة عمان وبما يضمن تقديم أفضل مستوى ممكن من الخدمات للمواطنين.أبو السمن أكد خلال استقباله في مكتبه اليوم أمين عمان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، ومديرالمدينة المهندس أحمد الملكاوي، أن العمل بين الوزارة والأمانة تكاملي وأن مؤسسات الدولة ملزمة بالتنسيق الدائم بما يحقق مصلحة البلد ويوفر الجهد والتكاليف.ولفت الى أن الطرق والتقاطعات التي يعود الاختصاص فيها الى وزارة الاشغال مع وجودها ضمن حدود الأمانة تخدم مختلف محافظات المملكة كونها تربطها بالعاصمة عمان، وهذا بالطبع يعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحتم على الجهتين العمل بشكل مستمر لإبقائها بأفضل حال يحفظ ديمومتها ويحافظ على سلامة سالكيها.وشدد على اهمية وجود فريق دائم من الوزارة والامانة للتنسيق ومتابعة الملاحظات لمنع التعارض وتحقيق المصلحة الفضلى من المشاريع التي ينفذها الطرفين.من جهته أستعرض الشواربة أوجه التنسيق اللازمة بين الأمانة ووزارة الأشغال مؤكدا أن تكامل عمل الجهتين يحقق مصلحة وطنية، ويوفر المال والجهد كما يوفر آلية عمل تضمن توفير البعد الاستراتيجي للمشاريع ويمنع تعارض أو تضارب العمل بين الجهتين.ولفت الشواربة الى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهتين ومنح المسؤولين في الامانة والوزارة صلاحية الاطلاع على المشاريع بدءا من مرحلة الدراسة لتقديم الاقتراحات والملاحظات بشكل مبكر ووضع متطلبات كل جهة موضع التنفيذ عند اعداد الدراسات ووثائق العطاءات.حضر اللقاء من وزارة الاشغال، مدير صيانة الطرق والجسور المهندس وسيم العدوان ومدير تنفيذ الطرق المهندس زيد شويات، ومن أمانة عمان مساعد مدير المدينة للأشغال المهندس نبيل الجريري والمدير المالي سامر ياسين.