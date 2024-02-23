وزير الأوقاف يفتتح مسجد فادي الحموري بعبدون

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افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلالية، اليوم الجمعة، مسجد فادي أحمد الحموري في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.وألقى الخلايلة خطبتي الجمعة. وأكد أن بناء المساجد من علامات الإيمان والرغبة في المتاجرة مع الله تعالى، لافتا إلى أن الرسول عليه السلام عندما أراد بناء أمة بدأ ببناء المسجد حيث يكون بناء الإنسان.وأشار إلى أهمية تزكية النفس لإعداد الشخصية الإسلامية المتوازنة التي تجسدت بشكل واقعي وعملي في كثير من عظماء وقادة وأئمة المسلمين عبر تاريخهم، مبينا أن خلاصة التزكية في القرآن الكريم أنها تخلية وتحلية، تخلية من الرذائل، وتحلية بالفضائل، وفيها تطهير ونماء.وأقيم المسجد على نفقة الحاج أحمد الحموري، كصدقة جارية عن روح ابنه فادي، على مساحة 3000 متر مربع، ويتكون من مبنى من أربعة طوابق تضم مسجدا يتسع لنحو ألف مصل ومسجدا للنساء يتسع لـ300 مصلية، إضافة إلى مركز لتحفيظ القرآن، وصالتين للمناسبات والفاعليات المجتمعية.كما جرى تكريم الخلايلة وأمين عمان يوسف الشواربة والعديد من المهندسين والفنيين الذين ساهموا في بناء المسجد.